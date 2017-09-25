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Балиева предложила смягчать ограничение свободы женщинам-преступницам с детьми

25 сентября 2017, 13:22

Если женщина совершила тяжкое преступление, можно через институт пробации сделать так, чтобы ребенок находился дома, а женщина не могла выйти за пределы даже одной комнаты, - считает она.

На Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК с участием главы Министерства внутренних дел депутат Загипа Балиева подняла проблему содержания малолетних детей с осужденными матерями в колониях, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как можно допустить, чтобы 22 ребенка находились в Жаугашты (село в Илийском районе Алматинской области)? Преступница их мама, но не преступник этот ребенок. Мы нарушаем его конституционные права, и мы должны это четко понимать», - сказала она.

По ее мнению, необходимо создавать условия женщинам, которые отбывают наказание и вместе с ними в заключении содержатся их дети.

«Неужели наше общество не готово через институт пробации, через институт отсрочки этим женщинам создать условия. Не во имя этих женщин-преступниц, которые уже сидят там, а во имя детей, чтобы он находился в домашней среде, слушал голос родных, совершал прогулки в парке возле дома, получал достойное воспитание», - полагает З. Балиева.

«И думать, что ребенок до 3-х лет ничего не понимает, мнение ошибочное (…) Если уже женщина совершила тяжкое преступление, можно через институт пробации сделать так, чтобы ребенок находился дома, а женщина не могла выйти за пределы даже одной комнаты», - предложила она.

Ксения Давыдова, Астана
Фото: соцсети

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