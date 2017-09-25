Опубликован трейлер Forza Motorsport 7

Создатели серии игры Forza опубликовали трейлер новой части популярного гоночного симулятора – Forza Motorsport 7. Демо-версия уже доступна для загрузки.





В демо предлагаются три заезда – по трассе на гору Джебель Хафит на новейшем Porsche 911 GT2 RS, по итальянскому автодрому Муджелло на гоночном грузовике Mercedes-Benz Tankpool и по Нюрбургрингу на прототипе Nissan Nismo GT-R LM. При этом в общей сложности в игре будет более 30 локации и более 700 автомобилей, включая большую коллекцию Ferrari, Lamborghini и Porsche.





Для тех, кто приобрел Ultimate Edition, Forza Motorsport 7 станет доступна 29 сентября, для владельцев версий Deluxe и Standard – 3 октября.







