Опубликован трейлер Forza Motorsport 7
25 сентября 2017, 13:38
Forza Motorsport 7 станет доступна 29 сентября, для владельцев версий Deluxe и Standard – 3 октября.
Создатели серии игры Forza опубликовали трейлер новой части популярного гоночного симулятора – Forza Motorsport 7. Демо-версия уже доступна для загрузки.
В демо предлагаются три заезда – по трассе на гору Джебель Хафит на новейшем Porsche 911 GT2 RS, по итальянскому автодрому Муджелло на гоночном грузовике Mercedes-Benz Tankpool и по Нюрбургрингу на прототипе Nissan Nismo GT-R LM. При этом в общей сложности в игре будет более 30 локации и более 700 автомобилей, включая большую коллекцию Ferrari, Lamborghini и Porsche.
Для тех, кто приобрел Ultimate Edition, Forza Motorsport 7 станет доступна 29 сентября, для владельцев версий Deluxe и Standard – 3 октября.
Текст: Александр Орехов
Фото: Turn 10 Studios
Via cartimes
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