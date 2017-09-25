Выдача дубликата исполнительного листа в случае его утраты

Судебные акты подлежат принудительному исполнению на основании выданного судом исполнительного листа.

В случае утери исполнительного документа, судебный акт подлежит принудительному исполнению на основании дубликата. Для того, чтобы получить дубликат исполнительного листа необходимо обратиться в суд, вынесший решение или судебный приказ.

Следующие лица могут обратиться в суд за выдачей дубликата исполнительного листа:

· Взыскатель путем подачи заявления;

· Судебный исполнитель путем направления представления;

· Органы юстиции путем направления ходатайства.

Согласно ч.2 ст.242 Гражданского процессуального Кодекса Республики Казахстан заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может быть подано в суд до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению.Если исполнительный документ был утрачен в ходе исполнения и взыскателю стало об этом известно после истечения срока для предъявления его к исполнению, заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может быть подано в суд в течение месяца со дня, когда взыскателю стало известно об утрате исполнительного документа.

Срок, в течение которого суд рассматривает заявление о выдаче дубликата исполнительного листа, составляет 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

При подаче заявления о выдаче дубликата исполнительного листа, заявитель должен оплатить государственную пошлину, которая составляет 500% от МРП (пп.11 п.1 ст.535 Налогового Кодекса).

Соответственно к заявлению о выдаче исполнительного листа, прикладывается квитанция об уплате государственной пошлины.

К заявлению также должны быть приложены документы, подтверждающие факт утраты исполнительного документа.

При этом необходимо отметить, что вопрос выдачи дубликата исполнительного листа разрешается судом в судебном заседании, поэтому заявитель должен обосновать свои требования и указать обстоятельства утраты исполнительного документа.

В результате рассмотрения заявления, суд выносит определение о выдаче дубликата исполнительного листа или же об отказе в его выдаче.

Стороны вправе обжаловать вынесенное судом определение путем направления частной жалобы.

Судья Бостандыкского районного

Суда г.Алматы Джуламанова Г.Т.