Противодействие коррупции - обязанность каждого гражданина

Коррупция - это использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или приравненными к ним лицами, а также лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей в целях противоправного принятия лично или через посредников имущественных благ и преимуществ, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.

Коррупция является крайне негативным социальным явлением, имеющей такие характерные признаки как масштабность преступной деятельности, устойчивость и системность в различных отраслях народного хозяйства.

Для успешной борьбы с коррупцией следует прежде всего выяснить, какие основные типы и виды коррупции существуют в обществе. Наиболее общие проявления (типы) коррупции состоят из частично совпадающих групп этических нарушений (отклонений) и правонарушений.

Коррупцию возможно классифицировать по многим критериям: по типу выгоды (получение прибыли или уменьшение расходов); по направленности (внутренняя и внешняя); по способу взаимодействия субъектов, степени централизации, предсказуемости и т. д.

Разные проявления коррупции имеют различную этическую оценку: одни действия считаются правонарушениями, другие всего лишь безнравственными. В настоящее время Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов, должностных и других лиц, выполняющих государственные функции, а также лиц, приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий и привлечения виновных к ответственности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия наступления ответственности.

Также в закон введено новое понятие - антикоррупционный мониторинг. Антикоррупционный мониторинг - это деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

Ведущий специалист

специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Актюбинской области Райхан Жакина