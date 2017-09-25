К 2020 году до 40% услуг в системе ОСМС будут профилактическими

Система ОСМС будет делать упор на профилактику заболеваний. К 2020 году до 40% услуг, оплачиваемых Фондом социального медицинского страхования (ФСМС), составят услуги первичной медико-санитарной помощи и амбулаторного лекарственного обеспечения. Почему это важно и сколько будет стоить профилактика, выясняла редакция Zakon.kz





По данным министерства здравоохранения, чаще всего казахстанцы умирают от болезней сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, онкологических заболеваний, болезней органов пищеварения.





«В большинстве случаев, человек погибает именно из-за отсутствия профилактики. Например, в случаях с онкозаболеваниями. Скрининги позволяют выявить рак простыми и недорогими способами диагностики: глазами, руками, каким-то оборудованием. И это существенным образом снижает смертность и помогает жить дольше, - прокомментировал ситуацию эксперт в области здравоохранения Серик Танирберген. - В болезнях сердечно-сосудистой системы (№1 по смертности в Казахстане – от авт.), умирают от двух основных причин: инфаркт миокарда и инсульт. Это исходы высокого артериального давления, из-за которого поражаются сосуды. Если в голове – это инсульт, если в сердце - это инфаркт».





По его словам, для предотвращения этих состояний нужно регулярно измерять артериальное давление, смотреть глазное дно, проводить электрокардиографию и, если есть артериальная гипертензия (повышенное давление), в течение всей жизни нужно принимать специальные лекарства, которые будут снижать это давление. Люди, игнорирующие профилактику, об этих заболеваниях узнают в последний момент, когда нуждаются в срочной медицинской помощи.





«Из 2,7 млн госпитализаций 70% экстренные, в том числе с инсультами и инфарктами. А чтобы как можно быстрее вылечить и привести в относительно нормальное состояние человека, например, с инфарктом миокарда, ему делают так называемое стентирование. Это когда сосуд расширяют специальной пружинкой для восстановления кровотока. Или делают аортокоронарное шунтирование. Когда сосуды забиты, кровь не поступает в сердце, из-за чего оно начинает умирать. Врачи пришивают к аорте другой сосуд в обход забившемуся. Так они восстанавливают кровоснабжение», - рассказал о процедуре Танирберген.





Но доводить до экстренных операций необязательно. Проходя раз в полгода профилактический осмотр у врачей, можно исключить из своей жизни тяжелые диагнозы, ведь известно, что многие заболевания можно вылечить на ранней стадии. Ну или как минимум, у пациента будет возможность продлить или саму жизнь, или улучшить ее качество.





«Если это делается в плановом порядке, когда диагноз установлен и человек находится под наблюдением врачей, а у него та же артериальная гипертензия. Во время операции пациенту поставят условно один-два стента или АКШ с одним сосудом. В экстренных ситуациях врачам приходится устанавливать несколько стентов, шунтировать не один, а несколько сосудов», - добавил Танирберген.





Экстренные операции по АКШ и стентированию сосудов сердца могут обходиться государству в 2,5-3 млн тенге, что дороже плановой в 2 раза. Помимо этого, экстренные операции травмоопасны, в них увеличивается риск развития постоперационных осложнений.





«Если в плановой ситуации пациент будет лежать 2-3 недели, то в экстренном состоянии только неделю пациент будет находиться в реанимации, несколько недель будет лежать в отделении, и после этого ему будет нужен длительный период реабилитации, чтобы организм научился жить в новых условиях. Тоже самое и с инсультом. Если человек рано начал следить за собой, управлять своим заболеванием, принимать лекарства для снижения артериального давления, у него крайне низкая вероятность развития инсульта. А если инсульт любого размера произошел, пациенту, помимо лечения, необходима и реабилитация. В зависимости от объема поражения человек заново учится говорить, двигать рукой или ногой. Восстановление этих функций занимает много времени. Поэтому в 25-летнем возрасте здоровому человеку нужно начинать с измерения артериального давления и электрокардиографии, чтобы в 40 лет не оказаться с инфарктом», - заключил Танирберген.



