Chevrolet озвучил цены гоночного купе Camaro GT4.R

Американская компания Chevrolet подтвердила, что новое гоночное купе Camaro GT4.R будет доступно для покупки по минимальной цене от $259 000.

Напомним, ранее в текущем году американская марка официально представила спортивную машину Chevrolet Camaro GT4.R, которая подготовлена для участия в первенствах Pirelli World Challenge и IMSA Continental Tire SportsCar Challenge Series.





Продажами нового гоночного купе Chevrolet Camaro GT4.R будет заниматься компания Pratt & Miller Engineering – технический партнёр американского бренда.





В моторном отсеке спортивной машины расположен атмосферный двигатель 6.2 LT1 V8, который также использует модель Camaro SS. Силовой агрегат был незначительно модернизирован, чтобы соответствовать для использования на гоночном треке.









Помимо этого, гоночный спорткар Chevrolet Camaro GT4.R получил 6-ступенчатую последовательную коробку переключения передач и дифференциал. Привод – классический на заднюю ось. Кроме этого клиенты получают оптимизированный аэродинамический обвес, чтобы максимизировать прижимную силу.



