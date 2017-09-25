Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Недовольные избранием ультраправых в бундестаг вышли на улицы немецких городов

25 сентября 2017, 14:34

Многие демонстранты отмечали, что «они напуганы» подобным высоким результатом АдГ, другие называли это катастрофой.

В немецких городах Берлин, Кельн, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне прошли акции протеста против избрания в бундестаг ультраправых из партии «Альтернатива для Германии», передает Lenta.ru.

Многие демонстранты отмечали, что «они напуганы» подобным высоким результатом АдГ, другие называли это катастрофой. В руках многие держали транспаранты, на которых было написано: «Тот, кто молчит, поддерживает их!», «Добро пожаловать, мигранты!», «Зима уже пришла».

Протестующие на столичной площади Александерплац бросали камни и бутылки в здание, где сторонники партии праздновали успех.

24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых АдГ впервые за свою историю прошла в парламент, набрав около 13 процентов голосов и заняв третье место. Большинство голосов и блока ХДС/ХСС — 32,9, на втором месте социал-демократы, у них 20,5 процента голосов.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...