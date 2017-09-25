Армия США вводит программы психологической помощи своим генералам

В Армии США (сухопутные войска) в экстренном порядке вводятся программы психологической помощи генералам в связи с участившимися случаями нарушения кодекса поведения офицеров, в частности, недостойное обращение с подчиненными, супружеские измены, различные финансовые злоупотребления, передает передает ТАСС





"Нереально ожидать, что мы будем вести себя во всех ситуациях идеально, но мы можем стремиться к этому, - приводит военный еженедельник Defence News слова генерал-лейтенанта Эда Кэрдона, которому руководство Армии поручило изучить проблему и представить рекомендации о путях ее решения. - Одной компетентности уже недостаточно [чтобы занимать генеральскую должность], не менее важны сильный характер и добропорядочность".





Точное количество случаев дисциплинарных наказаний или принудительных отставок генералов, которых на действительной службе насчитывается примерно 330, за неподобающее и неприемлемое поведение Армия не раскрывает. Некоторых из них переводят на другие должности или вынуждают добровольно написать рапорт об отставке.





Тем не менее в Пентагоне признают, что с 2012 года девять армейских генералов были "освобождены от должности" и отправлены в отставку в качестве наказания за различные проступки и неправомерный образ действий, получившие огласку в прессе. В том числе двое - за последние девять месяцев.





Самоубийство генерала





Не в последнюю очередь создание группы Кэрдона было вызвано самоубийством в июле прошлого года генерал-майора Джона Росси на базе Редстоун-Арсенал (штат Алабама). Это произошло за два дня до его назначения главой Космического и ракетного командования Армии США с повышением в звании до генерал-лейтенанта.





Служебное расследование не выявило видимых причин для самоубийства 55-летнего военачальника: никаких проступков, признаков супружеской измены, употребления наркотиков или злоупотребления алкоголем. Было решено, что он не выдержал служебного стресса и бремени ответственности. До перевода в Алабаму России работал в центральном аппарате Пентагона, а в прошлом проходил службу в Южной Корее, Германии и Ираке.





Комментируя случившееся, газета USA Today тогда напомнила, что самоубийства стали подлинным бичом для Вооруженных сил США, особенно после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне и последующих военных операций в Афганистане и Ираке. По данным министерства по делам ветеранов, ежедневно примерно 20 бывших американских военнослужащих сводят счеты с жизнью.





Просмотрели проблему со стрессом у генералов





"Приходится признать, что у нас нет для высшего офицерского состава программ, помогающих им преодолевать огромный стресс, который они испытывают", - указал начальник штаба Армии генерал Марк Милли.





По его словам, Пентагон, пытающийся решить проблемы суицида, сексуальных преступлений и домашнего насилия в подразделениях и на базах, внедряет различные программы психологической помощи, призванные предотвратить или выявить эмоциональные или психологические срывы. Но ориентированы они в первую очередь на рядовой и сержантский состав, а также младших офицеров. В частности, было увеличено число штатных психотерапевтов в подразделениях. По существующим нормам, на каждые 700 солдат должен приходиться один психиатр.





На регулярной основе военные врачи стали проводить соответствующие исследования непосредственно в частях, воюющих в Ираке и Афганистане. В своих докладах они отмечали, что есть определенная взаимосвязь между количеством дней, проведенных в боевой обстановке в этих странах, и уровнем самоубийств. Но основными факторами, толкающими военнослужащих на суицид, называются проблемы личного характера - обманутые надежды, неудачный брак, финансовые трудности, а также стресс.





Как подчеркнул Милли, подобные антистрессовые программы необходимы и для генералов. Ряд пилотных проектов уже реализуется, сообщил Кэрдон. Это работа с психотерапевтами, подключение специалистов по более эффективному использованию служебного времени, обязательные физические занятия и отпуска продолжительностью не менее 10-14 дней в году. Предполагается даже создание специализированных клиник наподобие тех, которыми пользуются руководители коммерческих компаний.





Один из проектов предусматривает работу с женами генералов, которые первыми замечают какие-то отклонения в поведении мужей. 90% армейских генералов женаты, заметил Кэрдон.





"Большинство генералов умеют себя контролировать, - подчеркнул он - Мы с терпением относились к тому, что ряд из них совершал проступки, потому что считали, что они хорошо знают свое дело. Но сейчас этого недостаточно, потому что вы наносите ущерб не только себе, но и всему институту - Армии".





Александр Пахомов