В ВКО реализуются проекты, представленные на «ЭКСПО-2017»

На международной выставке «ЭКСПО-2017» Восточный Казахстан продемонстрировал порядка 140 научных изобретений в области «зеленой» энергетики. На сегодня уже начата реализация двух разработок, передает пресс-служба акима ВКО.





Как отметил глава региона в интервью журналистам, в ближайшее будущее весь Казахстан получит возможность приобрести электроэнергию по себестоимости, производимую на востоке страны. Это стало возможным после завершения строительно-монтажных работ в рамках проекта «Энергопояс – центр ВК». Результат - новые передовые установки возобновляемых источников энергии. Кроме этого, в области есть несколько действующих проектов, которые полностью отвечают тематике «Энергия будущего».





– Что касается солнечной энергии, то в стадии серьезной работы находится один проект «Жангиз Солар». Мы ведем работу совместно с испанской компанией «ARESOL», которая является нашим партнером и инвестором. Предполагаемая мощность станции порядка 35 МВт, - отметил аким ВКО Даниал Ахметов. - В ближайшее время ожидаем представителей этой компании, чтобы выработать алгоритм действий.





Два других проекта в области ветровой электроэнергии, мощность которых составляет около 62,5 МВт с расширением до 200, в стадии активной реализации. Сами же станции по плану расположатся в Жарминском районе. По первому проекту, инициатором которого является ТОО «ВЭУ-Шар», готовы все документы. Выделено 33 га земли. Общая сумма проекта 68 миллиона долларов. Стоимость второй ветряной электростанции составляет 18 миллиардов тенге. Ввод объектов запланирован на второе полугодие следующего года.





– Очень важное направление в энергетике – гидроэнергетика. Здесь уже идет конкретная работа. Проект «Тургусун ГЭС-1» находится в эффективной стадии реализации, возводится плотина. Генеральный подрядчик «Государственная Китайская компания водноэнергетического комплекса». То, что касается второй гидростанции этого комплекса, проект прошел государственную экспертизу. Таким образом, в области реализуются 5 конкретных проектов. Правда, они находятся в различных степенях практического действия. Но везде идет конкретная работа, – сказал глава региона Даниал Ахметов.





Новые энергетические установки позволят Восточному Казахстану покрыть энергодефицит в 1 миллиард киловатт в час.



