Subaru анонсировала премьеру нового седана

Токийский автосалон 2017 года, стартующий в конце октября, станет местом мировой премьеры нескольких новинок от японской компании Subaru.

В частности, согласно опубликованной информации, в Токио дебютирует концептуальный седан Subaru Viziv Performance Concept, кроссовр Subaru XV Fun Adventure Concept и 5-дверная модель Subaru Impreza Future Sport Concept.





Пожалуй, что самой интересной новинкой станет концептуальный седан Subaru Viziv Performance Concept. В настоящее время японская марка опубликовала только интригующие изображение автомобиля. Никаких данных о технической начинке автомобиля компания не рассекретила.









Также в пресс-релизе отмечается, что прототип Subaru Viziv Performance Concept «получил технологии автономного управления, в основе которых лежит комплекс EyeSight. Напомним, в серийных машинах марки, оснащённых комплексом EyeSight, используется система автоматического экстренного торможения, система предупреждения о сходе из занимаемой полосы и приближении к разметке, адаптивный круиз-контроль и активный контроль движения по полосе.

Помимо всего прочего, автосалон в Токио-2017 станет местом премьеры концептов Subaru XV Fun Adventure Concept и Subaru Impreza Future Sport Concept. Обе машины окрашены в эксклюзивный ярко-желтый колер. Внедорожник отличается от серийной модели наличием брутального обвеса, "злых" покрышек и модифицированным багажником.









Концептуальная 5-дверная модель Subaru Impreza Future Sport Concept получила более агрессивный аэродинамический обвес, тонированную светотехнику и сдвоенные патрубки выхлопной системы с центральным расположением. Повторимся, другая информация о новинках держится в секрете.









Также на автосалоне в Токио-2017 компания покажет лимитированные версии серийных моделей – спортивный седан Subaru WRX STI S208 и купе Subaru BRZ STI Sport. Тираж первой машины составит 450 единиц, а купе выпустят тиражом в 100 экземпляров.



