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Назарбаев поздравил Меркель с победой ее партии на выборах

25 сентября 2017, 17:23

Глава государства пожелал ей успехов, а дружественному народу Германии процветания.

Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель с победой Христианско-демократического союза в выборах в Бундестаг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев отметил, что результаты прошедших выборов являются ярким доказательством поддержки гражданами Германии проводимой Федеральным канцлером социально-экономической политики.

Президент Казахстана подчеркнул международный авторитет Ангелы Меркель и высоко оценил ее вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности.

«За 25 лет дружеские отношения между Казахстаном и Германией поднялись на высокий уровень. Хочу отметить Ваш неоценимый вклад в успешную реализацию совместных проектов, повлиявших на сближение наших стран», - говорится в телеграмме.

В завершение глава государства пожелал Ангеле Меркель успехов, а дружественному народу Германии процветания.

Фото: 24smi.org

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