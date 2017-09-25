Казахстанские теннисисты вышли в финал на V Азиатских играх в Ашхабаде

Казахстанские теннисисты Денис Евсеев и Тимур Хабибуллин вышли в финал теннисных соревнований на V Азиатских играх в помещениях и боевым искусствам в Ашхабаде и поборются за золотые медали в парном разряде , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.





В полуфинале Евсеев и Хабибуллин одолели теннисистов из Таиланда Нуттханона Кудчапанана и Кавина Патчарапола со счетом 6:3, 2:6, 7:5.





В решающем поединке казахстанцы сойдутся с индийской парой Натараджан Вижай/Вишну Вардхан.



