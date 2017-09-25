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В Карагандинской области преподаватели КарГУ обсудили переход казахского языка на латинскую графику

25 сентября 2017, 17:55

Как считают участники семинара, переход на латинскую графику – продолжительный процесс.

25 сентября 2017 года в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова состоялся семинар для преподавательского состава «Особенности латинской графики и стандарты образования».

Семинар провел доцент Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова Туйте Елдос Ергазиевич. С докладами на заявленную тему выступили доктор филологических наук, профессор Аманбаева Галина Юсуповна, кандидаты филологических наук, доценты Калиев Бектурсын Аманкулович и Турсунова Мархаба Ахметкалиевна. В работе семинара приняли участие преподаватели всех 12 факультетов университета.

В своих выступлениях лекторы отметили, что реформа казахского языка обусловлена историческими предпосылками, ее главной целью является повышение глобальной конкуретноспособности Казахстана. Переход на латинскую графику позволит не только модернизировать казахский язык, но и раскрыть все его бесценное богатство, накопленное веками. Язык является не только инструментом коммуникации, но и мощным средством духовного возрождения и укрепления национальной идентичности.

Как считают участники семинара, переход на латинскую графику – продолжительный процесс. Предстоит начать подготовку кадров для преподавания языка на новом алфавите и разработку учебников. Большая работа предстоит в направлении ускоренной модернизации и вхождения в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство. Это требует усилий каждого специалиста в любой области знания. С другой стороны, это позволит быстрее приобщиться к достижениям мировой науки и техники. Ведь сегодня наибольший объем информации в мире представлен на латинской графике. Все это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком, а также позволит Казахстану успешно интегрироваться в мировое информационное сообщество.




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