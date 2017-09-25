Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

80% алматинцев владеют казахским языком

25 сентября 2017, 18:22

По городу Алматы на сегодня 200 государственных школ, тогда как в 80-е годы прошлого столетия в нашем городе было всего две казахские школы.

80% алматинцев владеют казахским языком. Чуть больше, а это 86% жителей - говорят на русском, 15% в совершенстве знают английский и ещё 12% изъясняются на других диалектах. Такие результаты исследований озвучили в Управлении по развитию языков, передает телеканал Алматы.

«По городу Алматы на сегодня 200 государственных школ, тогда как в 80-е годы прошлого столетия в нашем городе было всего две казахские школы. Сейчас таких учреждений уже больше 60. К тому же есть и смешанные школы, их тоже больше 60. Если в 90-е количество учеников в казахских школах было всего 8 тысяч, то теперь из более 110 тысяч», - рассказал руководитель Управления по развитию языков Мамай Ахетов.

В рамках Дня языков в Алматы прошли «Абайские чтения», «Пушкинские вечера», а также конкурс среди журналистов.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...