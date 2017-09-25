По городу Алматы на сегодня 200 государственных школ, тогда как в 80-е годы прошлого столетия в нашем городе было всего две казахские школы.

80% алматинцев владеют казахским языком. Чуть больше, а это 86% жителей - говорят на русском, 15% в совершенстве знают английский и ещё 12% изъясняются на других диалектах. Такие результаты исследований озвучили в Управлении по развитию языков, передает передает телеканал Алматы.





«По городу Алматы на сегодня 200 государственных школ, тогда как в 80-е годы прошлого столетия в нашем городе было всего две казахские школы. Сейчас таких учреждений уже больше 60. К тому же есть и смешанные школы, их тоже больше 60. Если в 90-е количество учеников в казахских школах было всего 8 тысяч, то теперь из более 110 тысяч», - рассказал руководитель Управления по развитию языков Мамай Ахетов.





В рамках Дня языков в Алматы прошли «Абайские чтения», «Пушкинские вечера», а также конкурс среди журналистов.







