Житель Германии выкопал артефакт из «ядерного центра Гитлера»
25 сентября 2017, 18:34
Сам кладоискатель стал фигурантом уголовного дела о несанкционированном хранении радиоактивных веществ.
Немец обнаружил артефакт, который может быть компонентом ядерной бомбы времен нацистской Германии. По данным The Independent, 64-летний Бернд Тальман наткнулся на свою находку, когда изучал земли в районе Ораниенбурга на северо-востоке ФРГ. Однако полиция сочла артефакт радиоактивным и изъяла его. Также были эвакуированы 15 жителей соседних домов.
Сам кладоискатель стал фигурантом уголовного дела о несанкционированном хранении радиоактивных веществ. Он рассказал, что хотел найти тайный исследовательский центр, где под руководством Адольфа Гитлера велась разработка ядерного оружия и производился оружейный плутоний в годы войны.
Некоторые историки считают, что ученые в Германии провели три испытания ядерного оружия во время Второй мировой войны.
Фото: СС0 Public Domain
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