Житель Германии выкопал артефакт из «ядерного центра Гитлера»

Сам кладоискатель стал фигурантом уголовного дела о несанкционированном хранении радиоактивных веществ.

Немец обнаружил артефакт, который может быть компонентом ядерной бомбы времен нацистской Германии. По данным The Independent, 64-летний Бернд Тальман наткнулся на свою находку, когда изучал земли в районе Ораниенбурга на северо-востоке ФРГ. Однако полиция сочла артефакт радиоактивным и изъяла его. Также были эвакуированы 15 жителей соседних домов.





Сам кладоискатель стал фигурантом уголовного дела о несанкционированном хранении радиоактивных веществ. Он рассказал, что хотел найти тайный исследовательский центр, где под руководством Адольфа Гитлера велась разработка ядерного оружия и производился оружейный плутоний в годы войны.





Некоторые историки считают, что ученые в Германии провели три испытания ядерного оружия во время Второй мировой войны.



