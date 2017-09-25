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Житель Германии выкопал артефакт из «ядерного центра Гитлера»

25 сентября 2017, 18:34

Сам кладоискатель стал фигурантом уголовного дела о несанкционированном хранении радиоактивных веществ.

Немец обнаружил артефакт, который может быть компонентом ядерной бомбы времен нацистской Германии. По данным The Independent, 64-летний Бернд Тальман наткнулся на свою находку, когда изучал земли в районе Ораниенбурга на северо-востоке ФРГ. Однако полиция сочла артефакт радиоактивным и изъяла его. Также были эвакуированы 15 жителей соседних домов.

Сам кладоискатель стал фигурантом уголовного дела о несанкционированном хранении радиоактивных веществ. Он рассказал, что хотел найти тайный исследовательский центр, где под руководством Адольфа Гитлера велась разработка ядерного оружия и производился оружейный плутоний в годы войны.

Некоторые историки считают, что ученые в Германии провели три испытания ядерного оружия во время Второй мировой войны.

Фото: СС0 Public Domain

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