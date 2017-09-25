Даны разъяснения по обязательным социальным медстраховым взносам граждан с 2017 года

С 2017 года юридическое лицо оплачивает 1 процент от фонда оплаты труда, с 2018 года по 2019 год - 1,5 %, в 2020 - 2 % и с 2022 года - 3 %.

Заместитель Председателя Комитета госдоходов МФ РК Аргын Кипшаков разъяснил актуальные вопросы по уплате обязательных взносов в Фонд социального медицинского страхования , сообщает , сообщает ortcom.kz





Как пояснил А.Кипшаков, декларирование обязательного социального медицинского страхования юридического лица вступило в силу с 1 июля этого года.





«С 2017 года юридическое лицо оплачивает 1 процент от фонда оплаты труда, с 2018 года по 2019 год - 1,5 процента, в 2020 - 2 процентов и с 2022 года - 3 процента. Кроме этого, с дохода самого работника будет удерживаться: в 2019 – 1 процент от заработной платы, с 2020 – 2 процента. Это удержание будет производиться также, как пенсионные взносы. Для индивидуальных предпринимателей с 2017 г – взнос определен в 5 процентов от 2 минимальных заработных плат с дохода, что составляет 2446 тенге в месяц для любого ИП, за исключением приостановившего предоставление налоговой отчетности или признанного, в соответствии с налоговым законодательством, бездействующим».





Он отметил, что для лиц, в соответствии с налоговым законодательством, приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими, с 2018 года появляется обязательство по уплате взноса на обязательное социальное медицинское страхование как для физических лиц - в размере 5 процентов от минимальной заработной платы - 1223 тенге.





«Если индивидуальный предприниматель сдает нулевую декларацию, то он, все равно, обязан оплачивать взносы за себя, поскольку стоит на регистрации – в сумме 2446 тенге», - сказал А.Кипшаков.





При этом спикер добавил, что физические лица с 1 января 2018 из категории самозанятых – тех, кто выпал из поля зрения, то есть, те, кто не является работником, предпринимателем, лицом, за которое платит государство, либо р аботодатель должны сами за себя платить ежемесячный взнос в размере 5 процентов от минимальной зарплаты в сумме - 1223 тенге.



