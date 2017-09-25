На пять лет осудили полицейского из Уральска за взятку в 5 тыс тенге

В Уральском городском суде вынесли обвинительный приговор двум сотрудникам патрульно-постовой службы за взятки, которые они брали с водителей за административные нарушения. Размеры взяток составляли тысячу и пять тысяч тенге , передает , передает BNews.kz





На скамье подсудимых оказались сотрудники патрульно-постовой службы УВД г.Уральска младшие сержанты Марат Ахметгалиев и Айбек Серденов. Первый даже на скамье подсудимых находился в наручниках. Айбек Серденов ждал приговора в зале суда. Его после задержания отпустили под подписку о невыезде.





Как установило следствие, данные сотрудники патрульно-постовой службы в период с 28 апреля по 2 мая несли службу в районе центрального рынка. Здесь они брали взятки с водителей, которые совершали административные правонарушения. Марат Ахметгалиев обвинялся в неоднократном получении взяток на сумму 5 тысяч тенге, Серденову инкриминировали получение взятки в размере одной тысячи тенге.





«Ахметгалиев доставил в опорный пункт полиции потерпевшего Демеуова. Данный факт подтвержден материалами уголовного дела. Потерпевший обратился в тот же день в травмпункт. У него диагностировали ушиб грудной клетки. Совершение преступления было зафиксировано сотрудниками антикоррупционной службы в ходе проведения негласных следственных действий», - заявил судья Уральского городского суда Аскар Исмайлов.









Айбека Серденова приговорили к штрафу в 70 тысяч тенге. Осужденные лишены специальных званий сержантов полиции и их пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.



