На пять лет осудили полицейского из Уральска за взятку в 5 тыс тенге
25 сентября 2017, 20:16
На скамье подсудимых оказались сотрудники патрульно-постовой службы: младшие сержанты Ахметгалиев и Серденов.
В Уральском городском суде вынесли обвинительный приговор двум сотрудникам патрульно-постовой службы за взятки, которые они брали с водителей за административные нарушения. Размеры взяток составляли тысячу и пять тысяч тенге, передает BNews.kz
На скамье подсудимых оказались сотрудники патрульно-постовой службы УВД г.Уральска младшие сержанты Марат Ахметгалиев и Айбек Серденов. Первый даже на скамье подсудимых находился в наручниках. Айбек Серденов ждал приговора в зале суда. Его после задержания отпустили под подписку о невыезде.
Как установило следствие, данные сотрудники патрульно-постовой службы в период с 28 апреля по 2 мая несли службу в районе центрального рынка. Здесь они брали взятки с водителей, которые совершали административные правонарушения. Марат Ахметгалиев обвинялся в неоднократном получении взяток на сумму 5 тысяч тенге, Серденову инкриминировали получение взятки в размере одной тысячи тенге.
«Ахметгалиев доставил в опорный пункт полиции потерпевшего Демеуова. Данный факт подтвержден материалами уголовного дела. Потерпевший обратился в тот же день в травмпункт. У него диагностировали ушиб грудной клетки. Совершение преступления было зафиксировано сотрудниками антикоррупционной службы в ходе проведения негласных следственных действий», - заявил судья Уральского городского суда Аскар Исмайлов.
Приговором суда Ахметгалиев был признан виновным в совершении преступлений по статьям 366 часть 3 УК РК (Получение взятки) и 362 часть 4 (Превышение должностных полномочий с применением насилия). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем.
Айбека Серденова приговорили к штрафу в 70 тысяч тенге. Осужденные лишены специальных званий сержантов полиции и их пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.
Фото: www.diapazon.kz
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