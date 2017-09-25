В Астане наградили спасших людей от пожара воинов Нацгвардии

Сегодня на базе военного городка Национальной гвардии состоялся вечер чествования военнослужащих, спасших 5 человек во время пожара в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.





В мероприятии приняли участие представители Комитета по ЧС, Главного командования войск, личный состав воинской части 5573, родные и близкие смелых воинов.





9 военнослужащих оперативной бригады были награждены приказами председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям, Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан, а также командира воинской части 5573.



За образцовое исполнение воинского долга, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, спасении людей и имущества граждан от огня старший лейтенант Жеисс Курамысов, младший сержант Бексултан Ниязымбетов, рядовые - Бауыржан Куспанов, Сураған Сергалиев, Нагашбек Усенбай, Даулет Кетеркеев, Ерсултан Абдусаматов, Алкей Курбанбек награждены медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін», нагрудными знаками «Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін», «Құтқарушы» ІІІ степени, «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі» ІІ степени, «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін» и грамотами.



«Ребята быстро прибежали, эвакуировали нас, и начали тушить пожар. Шесть воинов работали в квартире, они в первую очередь убрали газовый баллон с пропаном, потом побежали на балкон и помогали вытаскивать вещи. У меня двое маленьких детей, старшему сыну 4, а младшему годик. Мы с мужем выражаем огромную благодарность каждому военнослужащему, командирам, за их воспитание, доблесть, отвагу и спасение нашей семьи», - поблагодарила хозяйка квартиры А. Найзабекова.

Напомним, несчастный случай произошел 21 сентября в Алматинском районе города Астаны, около 19.20 часов, в многоэтажном жилом доме по улице Кенесары. Во время патрулирования улиц наряд оперативной бригады заметил возгорание на крыше дома, который перебросился на все квартиры дома, соединенного с торговым центром. Выставив оцепление, воины-гвардейцы приступили к действиям. Они спустили вниз газовый баллон. Затем организовали эвакуацию жителей горевшей квартиры: хозяйку квартиры, ее двоих детей, в том числе и грудного ребенка, а также двоих детей из соседней квартиры.



