25 сентября 2017 года в Службе центральных коммуникаций состоялся брифинг по теме «Совершенствование налогового администрирования» с участием заместителя Председателя Комитета госдоходов МФ РК Кипшакова А.М., который отметил, что за 8 месяцев текущего года план поступлений в государственный бюджет исполнен на 102,2%, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

Достижение целевых прогнозных значений по поступлениям - это результат принятых мер по улучшению налогового и таможенного администрирования. Эффективность налогового контроля выросла на 100%.

На сегодняшний день органами государственных доходов в электронном виде предоставляются 29 налоговых услуг. Из них на альтернативной основе через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» - 21 услуга.

По итогам 8 месяцев 2017 года органами государственных доходов всего предоставлено 12,5 млн услуг.

На протяжении 10 лет проводится независимый опрос налогоплательщиков для определения уровня удовлетворённости, выявления проблемных барьеров, с которыми сталкиваются налогоплательщики.

Так, если в 2007 году уровень удовлетворенности бизнеса составлял 41%, то в 2016 году данный показатель достиг 79%. Аналогичная ситуация наблюдается со стороны населения (2007 год - 51%, 2016 год - 84%).

С 1 мая 2017 года упрощена процедура постановки на регистрационный учет по НДС. Налогоплательщикам предоставлена возможность подачи налогового заявления в электронном виде через «Кабинет налогоплательщика» либо через портал «электронного Правительства».

Значительная работа проведена в рамках внедрения системы «Электронные счета-фактуры». На 1 сентября 2017 года зарегистрировано более 142 тыс. пользователей ЭСФ, которыми выписано 54 млн электронных счетов-фактур, на сумму 17 трлн тенге. Функционирование информационной системы электронных счетов-фактур фактически исключит существующие схемы уклонения от уплаты налогов с использованием услуг лжепредпринимателей.

В 2016 году для удобства налогоплательщиков запущен механизм онлайн-передачи банками второго уровня информации об уплате налоговых и таможенных платежей через платежный шлюз «Электронного правительства». Это позволило сократить время передачи информации о произведенных платежах в информационные системы органов госдоходов с 2-х рабочих дней до нескольких минут.

В рамках пересмотра подхода к проверкам в целях их трансформации по итогам 8 месяцев сокращено количество налоговых проверок на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Работа органов госдоходов отражается в повышении оценок международных рейтинговых агентств и Всемирного Банка.

Все новшества по автоматизации Комитета государственных доходов разрабатываются и вводятся в рамках сотрудничества с партнерами: Всемирный Банк, ЮНКТАД ООН, Всемирная таможенная организация, Азиатский банк развития и другие.

Иными словами, все нововведения соответствуют международным стандартам.