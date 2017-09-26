В Алматы выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных смартфонов марки iPhone

В рамках акции «По борьбе с «теневой экономикой» в Алматы» сотрудниками СЭР ДГД по г. Алматы пресечена незаконная деятельность подпольного цеха, по сборке и упаковке смартфонов марки iPhone, на территории торгового центра «Аэровокзал». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны физические лица, которые изготовляли и реализовывали контрафактную продукцию частным лицам из других регионов Казахстана, в том числе и в торговом доме «ЦУМ» города Алматы. На момент обследования обнаружены более 30 штук готовой продукции марки iPhone разных моделей.

При этом, отличить контрафактную продукцию от оригинала без вскрытия невозможно, так как при сборке использовалась «оригинальная» материнская плата, а другие части телефона собирались из дешевых поддельных комплектующих.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РК (незаконное использование чужого товарного знака), которое, после предварительного расследования, будет направлено в судебные органы.

Напомним, органами государственных доходов по г. Алматы проводиться «Акция по борьбе с «теневой экономикой» в городе Алматы», целью которой является вовлечение общественности города к работе по противодействию фактам проявления теневой экономики.

ВИДЕО: https://youtu.be/fEpjTdO1Hi4