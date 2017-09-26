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Канье Уэст потолстел

26 сентября 2017, 06:36

Пользователи Сети сравнивают его с женой.

В сети удивились внешнему виду американского рэпера Канье Уэста, который заметно поправился. Одна из фотографий, сделанных в конце сентября, появилась в Twitter, передает Лента.ру.



«Канье Уэст выглядит, как ассистент в магазине техники», — написал пользователь @danielmarven.

«По крайней мере его тело теперь такого же размера, как его эго», — прокомментировала @Patienclaire.

«Вау! Он правда так выглядит?» — заметил @Mxolwa_.

Фото: @danielmarven

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