Канье Уэст потолстел
26 сентября 2017, 06:36
Пользователи Сети сравнивают его с женой.
В сети удивились внешнему виду американского рэпера Канье Уэста, который заметно поправился. Одна из фотографий, сделанных в конце сентября, появилась в Twitter, передает Лента.ру.
Kanye West Looking like a hardware store assistant pic.twitter.com/sWTMfZr9Ve— KE SHARP (@danielmarven) 24 сентября 2017 г.
«Канье Уэст выглядит, как ассистент в магазине техники», — написал пользователь @danielmarven.
«По крайней мере его тело теперь такого же размера, как его эго», — прокомментировала @Patienclaire.
«Вау! Он правда так выглядит?» — заметил @Mxolwa_.
Фото: @danielmarven
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