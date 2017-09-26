Далай-лама рассказал, что он считает смыслом жизни

"Если отбросить различные религиозные концепции смысла жизни и опираться на науку, то вывод таков: мы находимся здесь и сейчас и хотим счастья и радости, никому не хочется неприятностей. Кроме того, мы – коллективные животные, и в нас от природы уже заложены любовь и сострадание", — сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о смысле жизни.





По его словам, "материнская любовь, прикосновение матери к ребенку – ключевой фактор для правильного развития мозга".





Чтобы избежать неприятностей, сохранить здоровье и обрести счастье, согласно буддийскому учению, необходим покой ума.





"Ни один врач не скажет вам: "Нервничайте и злитесь!" Он скажет: "Расслабьтесь и успокойтесь!" Медики знают, что покой полезен для здоровья, а страх и гнев буквально пожирают иммунную систему", — отметил Далай-лама.



