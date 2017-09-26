Далай-лама рассказал, что он считает смыслом жизни
26 сентября 2017, 07:12
Чтобы избежать неприятностей, сохранить здоровье и обрести счастье, согласно буддийскому учению, необходим покой ума.
Далай-лама считает, что смысл жизни в счастье, непременными условиями которого являются сострадание и покой ума, сообщает РИА Новости.
"Если отбросить различные религиозные концепции смысла жизни и опираться на науку, то вывод таков: мы находимся здесь и сейчас и хотим счастья и радости, никому не хочется неприятностей. Кроме того, мы – коллективные животные, и в нас от природы уже заложены любовь и сострадание", — сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о смысле жизни.
По его словам, "материнская любовь, прикосновение матери к ребенку – ключевой фактор для правильного развития мозга".
Чтобы избежать неприятностей, сохранить здоровье и обрести счастье, согласно буддийскому учению, необходим покой ума.
"Ни один врач не скажет вам: "Нервничайте и злитесь!" Он скажет: "Расслабьтесь и успокойтесь!" Медики знают, что покой полезен для здоровья, а страх и гнев буквально пожирают иммунную систему", — отметил Далай-лама.
Ключевой практикой для обретения покоя ума он назвал сострадание. Оно, по словам духовного лидера, дает человеку и уверенность в себе.
"Кроме того, когда другие чувствуют нашу заботу, они начинают нам доверять, а доверие – основа дружбы. Так что, если мы хотим иметь здоровье и друзей, надо развивать сострадание и заботиться о покое ума", — советует буддийский лидер.
Фото: РИА Новости
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