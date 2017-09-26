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Власти Китая заблокировали WhatsApp

26 сентября 2017, 07:24

Китайские власти могут «разработать специализированное программное обеспечение, способное получить контроль над сообщениями, защищёнными технологиями криптошифрования».

Китайские власти заблокировали функцию отправки сообщений в мессенджере WhatsApp в преддверии очередного съезда Коммунистической партии КНР, пишет RT.

Как рассказал Надим Кобеисси, специалист по криптографии, китайские власти могут «разработать специализированное программное обеспечение, способное получить контроль над сообщениями, защищёнными технологиями криптошифрования».

«Это нетипичный метод цензуры, к которому прибегает правительство», — приводит слова Кобеисси газета.

При этом отмечается, что ещё в середине июля пользователи мессенджера из Китая столкнулись с блокировкой функций общения посредством видеочата и аудиосообщений.

Фото: Softonic

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