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США закрыли свою военную базу в Сирии

26 сентября 2017, 09:24

Контингент американских войск покинул объект Аз-Закф в рамках договорённостей о деэскалации.

США закрыли одну из двух своих военных баз на юге Сирии, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в сирийской армии, передает Life.ru.

Речь идёт об объекте Аз-Закф неподалёку от сирийско-иракской границы, которую американцы покинули в рамках договорённостей с Россией о формировании зоны деэскалации на юге Сирии.

С уходом из Аз-Закф в распоряжении войск США остаётся лишь одна база на юге Сирии — Ат-Танф на границе с Иорданией.

Как отмечает издание, вывод войск означает, что США лишатся возможности в прежних объёмах поддерживать сирийскую оппозицию, которая уже заявляет о том, что её "сдали".

Роман Босиков
Фото © REUTERS

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