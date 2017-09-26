США закрыли свою военную базу в Сирии

США закрыли одну из двух своих военных баз на юге Сирии, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в сирийской армии, передает передает Life.ru





Речь идёт об объекте Аз-Закф неподалёку от сирийско-иракской границы, которую американцы покинули в рамках договорённостей с Россией о формировании зоны деэскалации на юге Сирии.





С уходом из Аз-Закф в распоряжении войск США остаётся лишь одна база на юге Сирии — Ат-Танф на границе с Иорданией.





Как отмечает издание, вывод войск означает, что США лишатся возможности в прежних объёмах поддерживать сирийскую оппозицию, которая уже заявляет о том, что её "сдали".





Роман Босиков