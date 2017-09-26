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Издательство прокомментировало очередную ошибку в учебниках

 

Издательство «Мектеп» прокомментировало ситуацию с учебниками биологии и географии для казахских школ со страницами на русском языке, назвав ее типографской ошибкой.

В социальных сетях распространяется очередное видео со школьными учебниками. На этот раз пользователи сообщают о том, что в учебниках по биологии и географии для школ с казахским языком обучения обнаружены страницы с русским текстом.

«Это единичный случай, наверное, раз мы про это не знаем. В противном случае, уже был бы шум. К нам никто еще не обратился. Возможно это типографский брак или человеческий фактор. Трагедию делать не надо из этого. Если такая ситуация произошла, то надо просто подойти к нам, и мы заменим учебник», — прокомментировала Сухаева.

Специалист также отметила, что если учебник с браком находится в отдельных районах страны, то они готовы будут заменить его и выслать по почте.

 

26 сентября 2017, 09:30
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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