Как работают ювенальные суды в Казахстане

Создание суда по делам несовершеннолетних является значимым шагом в развитии системы ювенальной юстиции в Казахстане, началом процесса гуманизации системы правосудия и междисциплинарного подхода среди специалистов разных направлений. С 12 августа 1994 года Республика Казахстан является стороной Международной Конвенции ООН о правах ребенка. Одним из руководящих принципов Конвенции является принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка.





Конвенция признает право каждого ребенка, обвиненного в нарушении закона, на «принятие решения по рассматриваемому вопросу независимым компетентным и беспристрастным органом».





В целях реализации указаной Конвенции в 2002 году принят Закон Республики Казахстан «О защите прав ребенка».

В 2003-2006 годах в республике реализован международный проект «Ювенальная юстиция в Казахстане», в рамках которого Указом Главы государства Республики Казахстан Н.А.Назарбаева от 23 августа 2007 года в городах Астана и Алматы образованы первые экспериментальные ювенальные суды.





В ходе реализации проекта «Ювенальная юстиция в Казахстане» были изучены международные нормы, мировая практика, соответствие национального законодательства существующим международным стандартам в сфере ювенальной юстиции.





По результатам проекта внесены предложения по совершенствованию действующего законодательства, внедрению мировых методик, созданию органов ювенальной юстиции.





В последующем, Указом Главы государства от 19 августа 2008 года одобрена Концепция развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы, которая определила, что ювенальный суд является наиболее важным звеном системы ювенальной юстиции.





С учетом положительного опыта деятельности пилотных ювенальных судов, Указом Главы государства от 4 февраля 2012 года такие суды образованы во всех областных центрах и некоторых крупных городах республики.





В Казахстане – единственном из стран Центральной Азии на сегодня успешно функционируют 19 ювенальных судов: по два суда в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях и по одному суду во всех областных центрах, городах Астана и Алматы.





Восточно-Казахстанская область занимает большую территорию – территория Восточно-Казахстанской и бывшей Семипалатинской областей, поэтому в нашей области образованы два ювенальных суда – в городе Усть-Каменогорске и Семей. Территориальная подсудность дел ювенального суда в г. Семей определена в пределах административно-территориальных границ: Абайского, Аягузского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского, Урджарского районов, городов Курчатов и Семей.





Ювенальные суды созданы как суды комплексной юрисдикции, к подсудности которых отнесены уголовные дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, и уголовные дела о преступлениях, нарушающих права несовершеннолетних, а также гражданские и административные дела.





Законодателем четко очерчен круг дел, подсудных ювенальным судам. В соответствии с частью 3 статьи 27 ГПК ювенальные суды рассматривают гражданские дела по спорам: об определении места жительства ребенка; определении порядка общения родителя с ребенком и отобрании ребенка, находящегося у других лиц; об определении места жительства ребенка при выезде ребенка с одним из родителей за пределы республики на постоянное место жительства; о лишении (ограничении) и восстановлении родительских прав; об усыновлении (удочерении) ребенка и его отмене; о направлении несовершеннолетних в специальные организации образования или организации с особым режимом содержания; по спорам, возникающим из опеки и попечительства (патроната) над несовершеннолетними; об установлении отцовства несовершеннолетнего и взыскании с него алиментов; по заявлениям об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация); об установлении отцовства и о взыскании алиментов в процентном отношении или твердой денежной сумме на содержание ребенка; об уменьшении размера алиментов; о защите трудовых, жилищных прав несовершеннолетних; о возмещении вреда, причиненного совместно несовершеннолетними и совершеннолетними, в том числе с участием недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних.





По ходатайству законных представителей несовершеннолетнего лица дела, отнесенные к подсудности специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, могут рассматриваться или могут быть переданы районному (городскому) суду по месту жительства (нахождения) ребенка, за исключением дел, подсудных районным (городским) судам, находящимся в пределах города республиканского значения и столицы, областных центров. Ходатайство может быть подано до окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

Подсудность административных и уголовных дел определена пунктами 1 и 2 части 2 статьи 684 КоАП и пунктами 1 и 2 части 1 статьи 307 УПК.





В целях вынесения судебного решения, которое в полной мере будет способствовать защите интересов несовершеннолетнего, судья выявляет условия жизни и воспитания ребенка, личностные черты ребенка и его родителей, особенности их взаимоотношений.

Ювенальный суд – это не только специальный состав суда, а новая форма судопроизводства, отличительными признаками которого являются отход от карательных методов правосудия в отношении несовершеннолетних, широкое применение восстановительного правосудия, где важно не покарать, а перевоспитать.





Если ребенок воспитывается в неблагополучной семье, где родители злоупотребляют алкогольными напитками, применяют телесные наказания, то суд может вынести частное определение в адрес родителей и поручить соответствующим службам проконтролировать выполнение решения суда.





Надо отметить, что рассмотрение дел, касающихся детей, значительно ускорилось и приобрело воспитательно-профилактический характер, значительно увеличилось количество дел, по которым уголовное преследование прекращается с применением примирения и мер воспитательного характера. Если несовершеннолений оказался в поле зрения Закона, то к участию при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних привлекаются законные представители, адвокаты, психологи, педагоги, представители органов опеки и попечительства, медиаторы.





Участие адвокатов вызвано с целью реализации судебной защиты права и законных интересов несовершеннолетнего, получение ими квалифицированной юридической помощи. Имеет значение наличие у адвоката опыта работы с несовершеннолетними.





Привлечение психологов, педагогов, представителей органов опеки и попечительства вызвано необходимостью установления условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, его характера, потребности, интересов, воли, степени психического развития, выяснения причины возникновения правонарушения.





Создание института медиации, согласно которому предусмотрено проведение до начала судебного разбирательства медиации для урегулирования спора, также играет немаловажную роль для разрешения возникших конфликтных ситуации с участием несовершеннолетних.





Следовательно, требуется сотрудничество с учреждениями, службами и органами, ответственные за заботу о детях или их защиту, занятости, осуществляющие контроль за условно осужденными. Деятельность их в этой области также должны отвечать нормам в области безопасности, здравоохранения, образования и перевоспитания, реабилитации.





Важна роль и прокуратуры, так как профилактика правонарушений, предотвращение преступления, беспризорности и безнадзорности, также вопросы воспитания, содержания, получение образования ребенком, обучение их, формирование навыков, роль родителей в этом не должны остаться мимо прокурорского надзора.





В более широком социальном плане система правосудия в отношении несовершеннолетних представляет собой систему защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, объединяющую вокруг специализированного суда по делам несовершеннолетних различные специализированные структуры в правоохранительных органах, учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, адвокатуру и правозащитные организации.





С органами, в своей работе взаимодействующие с ювенальным судом, проводятся различные мероприятия по активизации их деятельности путем направления информационных писем, проведением семинаров, круглых столов, тем самым оказывая содействие в развитии системы ювенальной юстиции.





При осуществлении правосудия судьи специализированных судов по делам несовершеннолетних, начиная с первого судебного заседания, должны обеспечить несовершеннолетним психологическую и правовую защиту, а так же благоприятную обстановку для беседы с несовершеннолетним. Для дачи психологической характеристики личности несовершеннолетнего, вынесения заключения и оказания ребенку психологической помощи, психолог проводит с ребенком беседу. Беседа проходит в специальной детской комнате, где отсутствует официальная предрасположенность, где несовершеннолетний смог бы почувствовать себя более свободным и доверился бы собеседнику.





В связи с чем, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних №2 Восточно-Казахстанской области (г.Семей) была оформлена и открыта детская комната, где психологом проводится беседа с несовершеннолетними лицами для установления картины психологического восприятия конкретной ситуации при рассмотрении дел с их участием, по результатам которого дается заключение. Данная комната оформлена в светлых, успокаивающих тонах, игрушки и рисунки были подобраны с учетом рекомендации психолога. Все это сделано, чтобы предотвратить эмоциональную травму у ребенка и оказать ему психологическую помощь.





При рассмотрении уголовных дел раньше приходилось приглашать психологов, работающих в сфере образования, которые были далеки в юридических вопросах. Появление в ювенальном суде психолога намного облегчило работу суда в целом. Они, исследуя личность подсудимого, представляют его социальный портрет, выясняют причину и умысел совершенного преступления. Кроме обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, устанавливаются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, степень интеллектуального и психического развития, особенности характера и темперамента, потребности и интересы. Исследуется влияние на несовершеннолетнего взрослых лиц и других несовершеннолетних, что является обязательным, согласно требованию действующего уголовно-процессуального законодательства. Также категория дел, первостепенно требующая участие психолога - определение места жительства ребёнка с одним из родителей, установление порядка общения одного из родителей с ребёнком, с бабушкой или дедушкой. Здесь мнение психолога является одним из наиболее важных аргументов при обосновании стороной своей позиции. Ведь судья, разрешая такие дела, зачастую не имеет возможности опереться на объективные доказательства, оттолкнуться от современных научных познаний в области педагогики и психологии. Стороны декларируют, что действуют исключительно в интересах ребёнка. И у каждого своя, правда. В этих условиях требуется психологическая диагностика, которая раскроет личность ребёнка, позволит дать оценку уровню его развития, установит степень невротизации в результате конфликтных отношений между, например, родителями, позволит провести анализ детско-родительских отношений и дать рекомендации, направленные на гармоничное развитие ребёнка. В рамках психологической диагностики родитель сможет поставить перед психологом любой вопрос и получить на него ответ в рамках компетенции специалиста.





Психолог пишет психологическое заключение, которое дается только по поводу психологического состояния (а не состояния здоровья) человека - ребенка или взрослого, а также по поводу взаимоотношений между родителями (родителем) и детьми (ребенком). Может быть описан моральный вред и его последствия для психологического состояния ребёнка. При этом может быть дана квалифицированная письменная психологическая консультация и пояснения по поводу заданных психологу любых вопросов в рамках его профессиональной компетенции (в области психологии).





Эффективность работы ювенального суда должны способствовать и особым образом спланированные помещения, а также оформленные и оснащенные пространства вокруг и внутри здания суда.

В первую очередь, - это суд без решеток и специальных «клеток», отделяющий подростка от остального мира. Во – вторых, это принцип индивидуализации, придающий судебному процессу неформальный характер.





В настоящее время в ювенальном суде реализуется проект, где при участии в судебном процессе несовершеннолетнего в качестве свидетеля, используется специальные средства видеосвязи, чтобы ребенок, не входя в зал судебного заседания, мог давать показания и отвечать на вопросы, находясь в другой комнате с законным представителем, психологом. Это позволит участникам процесса, в том числе подсудимому видеть ребенка, но несовершеннолетний не сможет их видеть, кроме судьи, прокурора и адвоката. Такие меры необходимы в целях получения качественных свидетельских показаний несовершеннолетних.





Согласно рекомендации Верховного Суда Республики Казахстан при оснащении зданий ювенальных судов особое внимание уделяется обеспечению их специально оборудованными кабинетами («дружественными комнатами») для бесед несовершеннолетнего (потерпевшего, правонарушителя) с психологом, для создания благоприятной атмосферы для несовершеннолетнего.





Раньше посетители суда, в том числе и дети, ожидали начало судебного процесса в холле, перед залами суда.

Создавалась ситуация, когда дети-обвиняемые и дети-свидетели, дети-потерпевшие находятся в одном коридоре. Дети, участвующие в судебном процессе по гражданским делам (определение места жительства ребенка, порядка общения ребенка с родителями, и др.), во время прений и опроса родителей ожидали в холле.

Вместе с тем, международная практика показывает возможности для создания наиболее благоприятных условий для ребенка. Одним из таких вариантов, явилось оборудование специальных помещений для детей в ювенальном суде.





Основные принципы для оборудования таких помещений: 1) Разделение помещений для детей-свидетелей и виктимных детей от помещений для детей-обвиняемых. 2) Вывод из зала суда детей-свидетелей и виктимных детей с созданием возможности следить за ходом процесса и участвовать в процессе (комната со специальной аудио-видео аппаратурой, связывающей ребенка с залом суда. При этом ребенок не сталкивается со взрослыми, обвиняемыми, что позволяет уменьшить травматизацию ситуации. 3) Создание дружественной ребенку атмосферы во всех помещениях.





Мы намерены и в дальнейшем совершенствовать психологическую помощь несовершеннолетним участникам процесса, поскольку в пределах своей компетенции приходиться рассматривать уголовные, гражданские дела и административные дела, по которым одной из сторон является несовершеннолетний. И мы стремимся решать основные задачи ювенального суда, которым относится защита прав детей и их реабилитация.

Новым Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Гражданским процессуальным кодексом подсудность ювенальных судов несколько расширена, что в рамках развития ювенальной юстиции способствует более качественному рассмотрению дел с участием несовершеннолетних.





В широком социальном плане ювенальная юстиция представляет собой систему защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних в тесном взаимодействии с ювенальными судами, различных специализированных структур в государственных и правоохранительных органах, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, адвокатуры, правозащитных организаций и социальных служб.

В деятельности ювенального суда активно внедряются новые технологии. В частности, в целях упрощения механизма доступа и обеспечения оперативности, а также удаленного участия граждан в электронном судопроизводстве реализован сервис «Судебный кабинет». Сервис «Судебный кабинет» – это единое окно доступа к онлайн сервисам и услугам судебных органов, посредством, которого гражданин, его представитель или адвокат, не выходя из дома, офиса через сеть интернет может отправить обращение и заявления в электронном виде. Кроме того, имеется возможность оплаты государственной пошлины в онлайн режиме, просмотра судебных документов по делу и позволяют сторонам процесса отслеживать ход рассмотрения заявления (обращения) и процессуальные сроки рассмотрения дела.





Преимущества «Судебного кабинета» в том, что заявления, жалобу и другие документы в суд можно подать в любое время суток, имея компьютер, электронную цифровую подпись и интернет, при этом отправитель моментально получает талон об отправке документа в электронном виде с указанием суда (адресата), сторон, дату и время отправления. Таким образом, пользователи «Судебного кабинета» идут в суд уже на назначенное, на определенный день и время, заседание или подготовительную процедуру, тем самым, экономят свое время, деньги на проезд, если суд находится в отдаленном районе или вовсе другом городе.

Залы судебного заседания оснащены системами аудио-, видеофиксации. Ведение аудиовидеозаписи судебного заседания позволило сэкономить время на составление протокола заседания, время для снятия с него копий в целях ознакомления с ним участников процесса, а также снизила риск уничтожения бумажного документа. Кроме этого, аудио-, видеофиксация позволила устранить многочисленные замечания, связанные с документированием судебного заседания.





Видеозапись, в отличие от бумажного протокола, фиксирует не только слова, но и интонацию, а также реакцию всех участников судебного процесса, что позволяет более объективно, беспристрастно оценивать позиции всех участников процесса, избегая интерпретации и субъективных факторов. Таким образом, введение в судопроизводство аудиовидеофиксации позволило сделать судебный процесс более транспарентным, также аудиовидеофиксации судебного процесса позволило не только автоматизировать ведение протокола судебного заседания, но и полностью фиксировать ход судебного процесса.

Необходимо отметить, что применением аудиовидеофиксации судебного заседания, дисциплинирует как судей, прокуроров, других участников судебного разбирательства так и сторон.





Эти новшества существенно упростили работу секретаря судебного заседания, удобно и для участников процесса. Соответствующие изменения внесены и в процессуальные кодексы, о применении аудиовидеофиксации судебного заседания. Эти нововведения, применений новейших технологии удобны для населения, способствуют расширению компетенции, открытости и доступности судов.

Тем самым широкое применение средств аудиовидеофиксации судебных процессов смогла обеспечить полноту и правильность протокола судебного заседаний, что способствовало повышению уровня открытости судебных процедур и положительным образом отражается на имидже судебной системы.





Одним из важнейших положений правосудия, общепринятых в мире, является обязательное предоставление участнику судебного процесса возможности быть выслушанным судом. Использование современных технологий при извещении сторон, является на сегодняшний день эффективным элементом судебной системы. В связи с чем в ювенальном суде извещения участников процесса производится посредством SMS-сообщений, что упрощает процедуры документооборота (переход от бумажных форм судебных повесток к электронным извещениям); повышает оперативности и эффективности связи с участниками судопроизводства; снижает затраты на организацию уведомлений участников судопроизводства. Кроме того, Верховным Судом совместно с Министерством юстиции в рамках информационного взаимодействия между информационной системой судебных органов «Торелик» (в переводе «Правосудие») и автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства запущены функционалы, предусматривающие направление исполнительных листов на исполнение в органы юстиции или региональные палаты частных судебных исполнителей в форме электронного документа. Это нововведение в первую очередь сокращает значительного времени, необходимого для представления исполнительных документов и постановлений на санкционирование в бумажном виде, а также оперативное и надлежащее исполнение судебного акта, являющихся важной гарантией восстановления в правах и свободах граждан и конечным результатом правосудия, также исключается возможность утери исполнительного документа, учитывая наличие его в электронном виде.





Расширение в Гражданском процессуальном кодексе применение примирительных процедур с участием медиаторов, адвокатов способствовало повышению числа людей, которые разрешают свой спор мирным путем.

Новый ГПК вступивший в законную силу 1 января 2016 года дает возможность проведению партисипативных процедур адвокатами сторон, без участия судьи. Партисипативные процедуры, подразумевают переговоры адвокатов спорящих сторон в пользу мирного решения проблем. В случае заключения письменного соглашения, оно утверждается определением суда, то есть судебным актом, который будет вынесен судьей после завершения процедуры между сторонами с участием их адвокатов. Также стороны вправе заявить ходатайство об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, с участием медиатора. По ходатайству сторон медиация может быть проведена судьей, в производстве которого находится дело.





Принятия судом мер для примирения сторон и содействие в урегулировании спора на всех стадиях судебного процесса вытекают из задач гражданского судопроизводства. Для нас важно проводить среди населения разъяснительную работу о примирительных процедурах, поскольку эта деятельность может способствовать примирению сторон. Медиация или партисипативные процедуры позволяют участникам конфликта в более короткие сроки принять решение по спору, избежать судебного разбирательства, сократить судебные издержки, восстановить и сохранить взаимоотношения.





Для этого в ювенальном суде г. Семей открыта комната примирения, в фойе суда установлена «скамья примирения».

В ювенальном суде г. Семей также функционируют пресс-центр для проведения представителям СМИ пресс-конференции и брифингов. Работе по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью ювенальный суд уделяет особое внимание, ведь данная работа направлена на обеспечение открытости и прозрачности правосудия в отношений несовершеннолетних, повышение к нему доверия граждан, способствует профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, повышению юридической грамотности как подростков, так и родителей.





Функционирует музей ювенального суда. Целью создания музея суда -воспитание у молодежи уважение к истории суда, судебной власти, к судейской мантии.

Создание системы ювенальной юстиции в Казахстане, в том числе образование судов по делам несовершеннолетних впервые на постсоветском пространстве, положительно оценено международными экспертами как прогресс в выполнении Республикой рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка.





На сегодня определенный положительный опыт в создании и законодательном урегулировании деятельности ювенальных судов в республике наработан, сформирована судебная практика и организован судебный процесс.

В целом, рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних специализированными судами способствует более тщательному исследованию материалов, индивидуализации подходов при назначении наказания.





Акпар Ринат Миратулы, председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №2 ВКО







