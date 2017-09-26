Министерство энергетики прокомментировало ситуацию на рынке нефтепродуктов Казахстана

Вице-министр энергетики РК Асет Магауов прокомментировал заявление авиакомпании «Эйр Астана» о том, что критическая ситуация с топливом ставит под угрозу регулярное авиасообщение в Казахстане.

«От «Эйр Астаны» были заявления, что на Шымкентском заводе будет капитальный ремонт. Мы считаем, «Эйр Астана» перед тем, как такие громкие заявления делать, могли бы с нами проконсультироваться, тем более у нас очень прямой контакт. Любой проблемный вопрос мы с ними всегда обсуждаем. Никаких капремонтов, которые повлияют на остановку завода, не предполагается», — сказал Магауов на пресс-конференции.

По его информации, в рамках весеннего капитального ремонта на заводе все установки были модернизированы.

«После того, как закончится посевная кампания, одна из установок будет на Шымкентском заводе модернизирована — установка гидроочистки дизельного топлива. Это никак не повлияет на объемы производства керосина, бензина. В рамках небольшой остановки будет ее модернизация проведена, и уже зимнее дизельное топливо также будет соответствовать стандартам К4, К5. Мы оцениваем ситуацию по рынку нефтепродуктов как благоприятную», — заключил вице-министр.

Как ранее сообщила национальная авиакомпания «Эйр Астана», критическая ситуация с топливом ставит под угрозу регулярное авиасообщение в Казахстане. По словам авиаперевозчика, из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в РК находится под угрозой срыва.