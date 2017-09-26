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Зарезавший шведов беженец потребовал отпускать его из тюрьмы в McDonald’s

26 сентября 2017, 09:55

Его прошение не было удовлетворено.

Зарезавший в августе 2015 года двух посетителей магазина IKEA в шведском городе Вестерос соискатель убежища из Эритреи Абрахам Укбагабир (Abraham Ukbagabir) потребовал отпускать его из тюрьмы, чтобы он мог свободно посещать рестораны McDonald’s и ходить за покупками. Об этом сообщает Expressen, передает Lenta.ru.

Укбагабир сейчас отбывает пожизненное заключение в тюрьме города Сёдертелье. Он обратился к ее руководству с требованием предоставить ему разрешение, позволяющее временно покидать тюрьму, однако оно не было удовлетворено. Руководители исправительного заведения сослались на жестокий характер преступления, совершенного Укбагабиром.

10 августа 2015 года Укбагабир зарезал 55-летнюю женщину и ее 28-летнего сына, а затем попытался покончить с собой, вонзив нож себе в живот. Позже выяснилось, что нападение он совершил в отместку за то, что шведские власти отклонили его ходатайство о предоставлении убежища в стране.

«Я считаю это преступлением, когда всем остальным, кроме меня, было разрешено остаться в Швеции», — заявлял он на суде.

После того, как он был признан виновным, его отправили в тюрьму, где его жестоко избивали сокамерники.

Укбабабира ​​несколько раз переводили из тюрьмы в тюрьму из-за постоянных угроз его безопасности. В феврале он даже попросил отбыть заключение на родине в Эритрее, однако шведский суд отклонил его прошение.

Фото :PONTUS LUNDAHL / TT / TT NEWS OFFICE

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