Когда в Астане официально подключат отопление

Как сообщили власти города, в настоящее время энергоисточники, инженерные сети и объекты жизнеобеспечения столицы готовы к началу отопительного сезона 2017/18 гг., передает официальный сайт города Астаны.

По Правилам проведения отопительного сезона в городе Астане при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течение пяти суток принимается решение местного исполнительного органа о начале отопительного сезона.

Согласно данным правилам, срок подключения тепла в этом сезоне наступает 27 сентября. Однако с ростом положительных температур наружного воздуха эти сроки могут корректироваться.

Тем не менее в настоящее время осуществляется подача тепла в объекты соцкультбыта (детские сады, школы, другие детские и учебные заведения, а также объекты здравоохранения). Одновременно по заявкам КСК акимат города готов подать тепло отдельным жилым домам при наличии паспортов готовности.