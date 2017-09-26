Сильный духом человек

Сотрудник акимата Ардак Оторбаев, работающий по программе занятости в отделе внутренней политики и социальной сферы, занял призовые места на прошедшем 17 сентября в Гонконге паралимпийском чемпионате мира по спортивным танцам на колясках, передает официальный интернет-ресурс города Астаны.





Согласно заявке, Ардак Оторбаев принял участие в двух видах состязаний – комби-стандарт и комби-латино, в которых завоевал золотую и серебряную медали соответственно.



