К.Мами в КНР провел ряд встреч с руководством верховных судов Судана, Таджикистана, России, Турции и Египта

Председатель Верховного Суда Казахстана Кайрат Мами в рамках рабочей поездки в Китай провел ряд двухсторонних и рабочих встреч с руководством высших судебных органов ряда стран. Среди них, председатели верховных судов Судана и Таджикистана - Хайдер Ахмед Дафалла и Шермухаммад Шохиён. Кроме того, заместители председателей кассационных судов Египта и Турции Фати Эльараби и Абдулхалик Йылдыз, а также Заместитель Председателя Верховного Суда России Петр Серков.

Первые руководители и представители судов порядка 20 стран собрались в Китае для участия в работе международного форума по судебному сотрудничеству на Шёлковом Пути в г.Дуньхуане (провинция Ганьсу).

В ходе встреч К.Мами рассказал зарубежным коллегам о последних реформах судебной системы республики, проведенных в рамках Плана Нации. Особое внимание было уделено переходу к трехзвенной судебной системе, повышению квалификационных требований к судьям и кандидатам в судьи, улучшению судебного образования, развитию «электронного правосудия». Председатель Верховного Суда Казахстана проинформировал о создании Международного финансового центра Астаны (AIFC) со своим обособленным судом и специализированной коллегии по рассмотрению инвестиционных споров высшего судебного органа страны. Все это значительно улучшает правовую защищенность зарубежных инвестиций.

Особо было подчеркнуто, что все нововведения уже начали функционировать и существенно повысили эффективность казахстанского правосудия. К.Мами отметил, что Республика Казахстан открыта в своей работе по реформе судов и готова поделиться своими наработками со всеми желающими.

В рамках всех встреч стороны высказались за необходимость улучшения взаимного обмена актуальной судебной информацией и обеспечению верховенства закона.