Глава Нацбанка представил в Правительстве РК законопроект по вопросам страхования
26 сентября 2017, 10:57
За все предыдущие годы страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий.
На заседании Правительства РК председатель Национального Банка РК Данияр Акишев представил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности», сообщает Zakon.kz.
Как отметил Д. Акишев, «замедление экономической активности в последние годы, с одной стороны, и внедрение новых технологий на финансовом рынке, с другой, требуют скорейшей адаптации и перестройки существующих бизнес-процессов во всех сегментах финансового сектора, и в первую очередь на страховом рынке».
За все предыдущие годы страховой рынок, как считает глава Нацбанка, так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны.
«Размер страховых премий и активов всех страховых организаций за последние 10 лет не превышает 1% и 2% к ВВП соответственно. Мы проигрываем не только развитым странам, например, в странах ОЭСР премии к ВВП – 7,5%, но и многим нашим соседям на постсоветском пространстве, – продолжил он. – Более того, страховой сектор станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования ВТО по доступу на рынок филиалов иностранных компаний. В этих условиях у национального страхового сектора остается не так много времени по обеспечению устойчивой модели развития, позволяющей выдерживать конкуренцию со стороны иностранных игроков. Поэтому изменение среды и вызовы, стоящие перед страховым рынком, требуют дальнейшего совершенствования законодательства».
По его словам, законопроект направлен на создание условий, предусматривающих рост доступности страховых услуг не только в крупных городах, но в регионах страны, повышение качества и снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса, усиление защиты прав потребителей страховых услуг, обеспечение финансовой устойчивости страхового рынка.
Законопроект предусматривает изменения и дополнения в 3 кодекса и 19 законов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879902-cc546c788e1abf2df36b4da6e73e6d96
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...