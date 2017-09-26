Тенге незначительно укрепился - итоги торгов

Средний курс в обменниках Алматы на сегодня: покупка 339.58, продажа 340.63 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на данные биржи.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 339,54 тенге за доллар (-1,73 тенге), объем торгов – 75 550 тыс. USD (+20 650 тыс. USD). Накануне, 25 сентября, средневзвешенный курс по итогам утренней сессии составил 341,19 тенге за доллар.





По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.





По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.





Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51,3500 тенге за юань, объем торгов – 100 тыс. юаней.





Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.





По данным kurs.kz, средний курс в обменниках Алматы на сегодня: покупка 339.58, продажа 340.63 тенге за доллар. В некоторых обменниках доллар продается за 341-342 тенге.



