Как обжаловать действия или бездействия государственных органов в суде

Нормами Гражданского процессуального кодекса предусмотрен механизм оспаривания гражданами и юридическими лицами решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих в суде. Порядок рассмотрения и разрешения судами дел указанной категории регламентируется главой 29 Гражданского процессуального кодекса (ГПК).





При этом обращение в суд не лишает права на обращение в вышестоящие органы и организации, должностному лицу и одновременно создает условия для защиты нарушенных прав, свобод и охраняемых законом интересов в суде.





Гражданские дела вытекают из публичных правоотношений и рассматриваются в порядке особого искового производства.





Особое исковое производство является одной из разновидности искового производства, имеющее особенности: спор разрешается путем обжалования решений, действий (бездействия) субъектов, которыми нарушены права, свободы и охраняемые законом интересы граждан и юридических лиц; дело не подлежит рассмотрению в порядке заочного производства; дело не может быть окончено мировым соглашением; по делам указанной категории установлен сокращенный срок исковой давности и сокращенный срок рассмотрения дел.

Дела данной категории рассматриваются в порядке искового производства, поскольку особое исковое производство является разновидностью искового производства.





Если заявитель полагает, что нарушены принадлежащие ему субъективные права, свободы или законные интересы; созданы препятствия к осуществлению им своих субъективных прав, свобод или законных интересов; на него незаконно наложена какая-либо обязанность, то указанные решения государственного органа, органа местного самоуправления, действия (бездействия) должностного лица или государственного служащего может быть обжаловано в суде.





В течение трех месяцев, когда заявителю стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов, то он вправе обжаловать решения, действия (бездействие) государственных органов. При этом пропуск трехмесячного срока для обращения с заявлением в суд не является основанием для суда к отказу в принятии заявления. Пропуск без уважительных причин срока подачи заявления является самостоятельным основанием к вынесению судом первой инстанции решения об отказе в удовлетворении заявления.





При подаче заявление об обжаловании решения, действия (бездействия) государственных органов необходимо соблюдать правила подсудности: заявление физического лица или заявление в его интересах об обжаловании решения, действия (бездействия) подается в районный (городской) суд по выбору заявителя: по месту жительства заявителя или по месту нахождения государственного органа, решение которого обжалуется; заявление об обжаловании решения государственного органа об отказе в разрешении на выезд за границу гражданина Республики Казахстан, который является носителем сведений, составляющих государственную тайну, может быть подано в районный (городской) суд по месту нахождения органа, принявшего решение об отказе в выезде; заявление военнослужащего или гражданина, проходящего военные сборы, об оспаривании решения органа военного управления или действия (бездействия) должностного лица может быть подано в военный суд соответствующего гарнизона по месту расположения воинской части, органа военного управления; заявление гражданина, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а равно юридического лица об обжаловании решения государственного органа, органа местного самоуправления подается в специализированный межрайонный экономический суд по месту нахождения государственного органа, органа местного самоуправления; заявление об оспаривании действия (бездействия) судебного исполнителя, совершенного им в исполнительном производстве при исполнении судебного акта, в соответствии с частью 1 статьи 250 ГПК подается в районный (городской) суд по месту совершения исполнительных действий.





В заявлении об обжаловании решения, действия (бездействия) государственных органов обязательно должно быть указано: когда и каким государственным органом, органом местного самоуправления принято обжалуемое решение, каким должностным лицом или государственным служащим и когда совершено обжалуемое действие (бездействие); содержание обжалуемого решения, действия (бездействия); какие, по мнению заявителя, права, свободы или законные интересы нарушены; какие, по мнению заявителя, созданы препятствия для осуществления прав и свобод или законных интересов; какая, по мнению заявителя, обязанность незаконно на него наложена; существо требования заявителя.





При подаче заявления уплачивается государственная пошлина в размере 50% от месячного расчетного показателя, за исключением лиц освобожденных от уплаты государственной пошлины, которые определены Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».





Предусмотренные законодательством меры, направленны на недопущение решениями и действиями (бездействием) государственных органов нарушения прав, свобод и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц и являются эффективным средством защиты как имущественных, так и неимущественных прав данных лиц.





Канат Сыздыков, судья Семейского городского суда



