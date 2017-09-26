Акишев: Законопроект в сфере страхования даст толчок развитию онлайн-страхования в Казахстане

Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» предусмотрено внедрение онлайн-страхования. Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе презентации данного проекта закона на заседании Правительства РК, сообщает Zakon.kz.

«В мире доля онлайн-покупателей составляет 40%. В 2015 году 79% потребителей выразили готовность купить страховку через электронные каналы в ближайшие годы. Например, более 70% жителей Великобритании покупают страховку посредством телефона или сети Интернет. Во Франции доля клиентов, приобретающих полис онлайн, составляет около 50%», - привел статистику глава Национального Банка Казахстана.

Д. Акишев отметил, что в Казахстане в результате внедрения онлайн-страхования население получает возможность заключать договоры страхования в электронной форме. До этого, по его словам, правовая база не позволяла внедрить такой продукт в полном объеме.

«В случае принятия законопроекта появится возможность заключать договоры через Интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия агента. Также появляется возможность обращаться онлайн за получением страховых выплат, -сказал он. - Соответственно, предполагаются требования к автоматизации и Интернет-ресурсам страховых компаний, защите персональных данных и кибербезопасности».

Также, как отметил Д. Акишев, онлайн-страхование обеспечит географическую доступность и позволит снизить стоимость страховых услуг для населения и бизнеса. Будут значительно упрощены процедуры страхования и выплат, что позволит значительно ускорить все бизнес-процессы.

По его словам, «ключевым элементом онлайн страхования станет Единая страховая база данных (ЕСБД) по страховым договорам».

«ЕСБД будет единой учетной организацией и «хранилищем» по полисам обязательного страхования. Формирование «эталонной базы данных», ее интеграция с другими базами обеспечат достоверность всех данных по клиентам страховых организаций, премиям и выплатам, обоснованность актуарных таблиц и страховых тарифов. Интеграция с информационными системами и базами данных госорганов и организаций позволит проводить удаленную идентификацию лиц, проверку заключения и наличия действующего электронного полиса», - добавил Д. Акишев.

Глава Нацбанка также отметил, что новый закон сможет защитить имущественные интересы казахстанских туристов.

«Например, сейчас туристы могут получить страховые выплаты только после возвращения из-за рубежа и на основании вступившего в законную силу решения суда. Очевидна незащищенность туриста за рубежом в момент наступления страхового случая. Отсутствует исчерпывающий перечень событий, при наступлении которых у туриста возникает право на получение страховой выплаты. Также остается неадекватной сумма страхового покрытия для защиты интересов пострадавших туристов», - привел примеры Д. Акишев.

Он отметил, что из-за высокого уровня убыточности данного класса страхования из 17 страховых организаций, обладавших лицензией на этот вид страхования, 10 ее сдали.

«В целях защиты казахстанских туристов законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» предусматривает переход к обязательному страхованию имущественных интересов самого туриста, выезжающего за рубеж», - сообщил председатель Нацбанка.

Как рассказал Д. Акишев, страхование выезжающего туриста будет осуществляться туроператором в сфере выездного туризма по одной из программ обязательного страхования, в привязке к стране и количеству дней поездки.

«Программы соответствуют международным требованиям и продуктам и включают базовые социальные риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью туриста: несчастный случай, экстренная/неотложная помощь, репатриация. За счет охвата стоимость страхования будет невысокой - около 340 тенге в день. Страховое покрытие - от 3,4 до 17 млн. тенге», - пояснил глава Нацбанка.