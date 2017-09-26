Д. Акишев рассказал, как ввести вмененное страхование в Казахстане

С учетом международной практики законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» предусмотрено введение вмененного страхования. Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев на заседании Правительства РК, сообщает Zakon.kz.

«Опыт многих стран демонстрирует тенденцию перехода от традиционного обязательного страхования к его модифицированному виду - вмененному страхованию. Например, в законодательстве Франции имеется 104 вида обязательного страхования, из которых только 4 относятся к традиционному обязательному страхованию. Остальные 100 - к вмененному», - рассказал Д. Акишев.

Преимуществом вмененного страхования, по словам Д. Акишева, является то, что при законодательно закрепленном требовании о наличии договора страхования и его существенных условиях детальные условия страхования определяются не специальным законом, а договором.

По словам Д. Акишева, в настоящее время аналог вмененного страхования уже реализован в Кодексе РК «О таможенном деле в РК», где предусмотрено наличие договора страхования ГПО у таможенного представителя, у владельца складов временного хранения. Также такие нормы присутствуют в Законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», где требуется наличие договора страхования у частного судебного исполнителя.

«Введение вмененного страхования позволит сторонам договора страхования предусмотреть гибкие условия страхования, отвечающие интересам клиента, улучшить страховые продукты и определить четкий перечень рисков, - сказал Д. Акишев. - Вмененное страхование профессиональной ответственности позволяет снизить количество проверок со стороны госорганов при переводе ответственности из плоскости административной - перед государством в плоскость гражданско-правовой - перед третьими лицами».

Он также рассказал, что законопроект предусматривает расширение полномочий страхового омбудсмана на все классы страхования: обязательные и добровольные с сохранением права сторон на обращение в суд.

Д. Акишев напомнил, что Институт страхового омбудсмана в РК действует с 2008 года. В настоящее время страховой омбудсман осуществляет досудебное урегулирование споров между сторонами только по договорам обязательного страхования владельцев транспортных средств.

Также председатель Национального Банка рассказал, что законопроект предусматривает дополнительные гарантии Фонда гарантирования страховых выплат.

«Выплаты из системы гарантирования будут также осуществляться для обеспечения принципа непрерывности осуществления страховых выплат по договорам аннуитета и другим», - сказал он.

При этом он отметил, что законопроект предусматривает раздельный учет активов фонда, сформированных за счет взносов участников системы, и активов, сформированных за счет вкладов акционеров.

Напомним, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» предусматривает изменения и дополнения в 3 кодекса, 19 законов.