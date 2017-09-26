Южноказахстанские спортсмены за восемь месяцев выиграли 1153 медалей

Спортсмены Южно-Казахстанской области за восемь месяцев текущего года выиграли 1153 медалей. Из них 391 золотых, 384 серебряных и 378 бронзовых медалей. Среди них 51 чемпион Азии и 9 чемпионов мира. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Алибек Нуртаев, передает пресс-служба акима ЮКО.





Наряду с этим, руководитель управления проинформировал о массовом развитии спорта в регионе. По результатам 8 месяцев текущего года на территории области проведено 3060 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 360 тысяч человек.





«На сегодняшний день в области развиваются 63 вида спорта. В направлении развития физической культуры и спорта в 87 государственных учреждениях около 2400 тренеров ежедневно проводят учебно-тренировочные занятия с 54,0 тысяч спортсменами. С начала года в регионе численность людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило около 738,3 тысяч человек, что достигло 25,8 процентов от населения области всех возрастов. За прошлый год этот показатель составил 23,2%. До конца текущего года численность, постоянно занимающихся физической культурой и спортом людей планируется довести до 26,0%», - сказал А.Нуртаев.





Вместе с тем, по информации спикера, за счет областного бюджета в 2017-2018 годы планируется строительство 2-х физкультурно-оздоровительных комплексов на общую сумму 700,0 млн. тенге. В целом, на сегодняшний день в области зарегистрировано 5369 спортивных объектов.





Автор фотографий: Азат Дидарбек



