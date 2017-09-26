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В Миннацэкономики рассказали о тарифах на интернет в селах

26 сентября 2017, 12:18

Инвестор, который выиграет конкурс, будет поквартально вводить сети в эксплуатацию в течение трех лет и обеспечит сетями все плановые населенные пункты.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал детали реализации проекта по проведению интернета в сёла Казахстана, сообщает МИА «Казинформ».

Он напомнил, что проект будет реализован через государственно-частное партнёрство по модели сервисного контракта закупа долгосрочной услуги. Со стороны государства поддержкой будет долгосрочная гарантия потребления - в течение 14 лет будет обеспечен закуп услуги.

«Предполагается, что инвестор, который выиграет конкурс, будет поквартально вводить сети в эксплуатацию в течение трех лет и обеспечит сетями все плановые населенные пункты. Сети останутся на его балансе (...)
Второй аспект - определение долгосрочного тарифа на 10-14 лет. Таким образом, здесь нужно определиться с техническими и технологическими подходами, тарифообразованием, предельным уровнем тарифа, который пойдет на конкурс. Соответственно, конкурс будет проводиться на уменьшение. После - будет ясно, какой тариф мы будем применять», - сказал он, выступая с докладом на заседании Правительства РК.

По его словам, на проведение конкурса, сбора заявок и подведение итогов понадобится порядка трёх месяцев.

Фото: соцсети

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