В Миннацэкономики рассказали о тарифах на интернет в селах

Он напомнил, что проект будет реализован через государственно-частное партнёрство по модели сервисного контракта закупа долгосрочной услуги. Со стороны государства поддержкой будет долгосрочная гарантия потребления - в течение 14 лет будет обеспечен закуп услуги.

«Предполагается, что инвестор, который выиграет конкурс, будет поквартально вводить сети в эксплуатацию в течение трех лет и обеспечит сетями все плановые населенные пункты. Сети останутся на его балансе (...)

Второй аспект - определение долгосрочного тарифа на 10-14 лет. Таким образом, здесь нужно определиться с техническими и технологическими подходами, тарифообразованием, предельным уровнем тарифа, который пойдет на конкурс. Соответственно, конкурс будет проводиться на уменьшение. После - будет ясно, какой тариф мы будем применять», - сказал он, выступая с докладом на заседании Правительства РК.