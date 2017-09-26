В Вооруженных Силах стартовал Всеармейский конкурс на звание лучшего сержанта

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил РК на 2017 год в целях совершенствования военно-профессионального мастерства военнослужащих на базе Кадетского корпуса МО РК стартовал VIII Всеармейский конкурс на звание лучшего сержанта (старшины) Вооруженных Сил Республики Казахстан.









«Всеармейский конкурс» является ежегодным. В конкурсе участвуют сержанты региональных командований, родов войск и главных управлений Вооруженных Сил РК, а также сержанты Национальной гвардии РК, Пограничной службы КНБ РК, Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, Службы государственной охраны РК. Всего примут участие более 80 военнослужащих (от командира отделения до сержанта регионального командования).









Сержанты будут состязаться в конкурсах «Қайсар» – военно-спортивное состязание, «Барыс» – армейский рукопашный бой, «Мерген» – огневая подготовка, «Бағдар» – состязание по военной топографии, «Білімпаз» – военно-профессиональное состязание, «Сері» – литературно-художественное состязание, «Әзірлік» и оценка подготовленности подчиненного сержантского состава «Топ басшы».









Определение победителей конкурса осуществляется на основе максимальной суммы баллов, набранных в ходе выполнения всех упражнений (нормативов, заданий).





Победители конкурса на звание лучшего сержанта Вооружённых Сил Республики Казахстан награждаются сертификатами и ценными призами, также им предоставляется преимущество в выдвижении на высшую должность. Отметим, что для обеспечения готовности к Всеармейскому конкурсу на местах в течение учебного года организуются и проводятся поэтапные состязания для определения лучших сержантов в масштабе воинских частей и учреждений, региональных командований, родов войск и видов Вооруженных Сил.









Всеармейский конкурс на звание лучшего сержанта (старшины) Вооруженных Сил Республики Казахстан завершится 30 сентября 2017 года.











