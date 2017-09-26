Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Принц Гарри представил публике свою возлюбленую

26 сентября 2017, 13:03

Принц Гарри и актриса Меган Маркл впервые появились вместе на публике.

Один из самых завидных женихов мира, британский принц Гарри, представил всему миру возлюбленную. Он впервые появился на публике со своей девушкой, американской актрисой Меган Маркл, передает телеканал НТВ.

Вместе они посетили теннисный матч в Торонто. Гарри и Меган сидели рядом на трибуне, а после игры ушли, держась за руки.

Несмотря на то, что принц Гарри официально объявил Меган Маркл своей девушкой еще в прошлом году, и даже познакомил ее с бабушкой, королевой Елизаветой II, до сих пор они не появлялись вместе на официальных мероприятиях.

Меган Маркл 35 лет, она на 3 года старше Гарри. Популярность ей принесла роль в сериале «Форс-мажоры» (Suits).

Фото: Reuters © 2017, Mark Blinch

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...