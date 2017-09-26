Принц Гарри представил публике свою возлюбленую

Один из самых завидных женихов мира, британский принц Гарри, представил всему миру возлюбленную. Он впервые появился на публике со своей девушкой, американской актрисой Меган Маркл, передает телеканал передает телеканал НТВ





Вместе они посетили теннисный матч в Торонто. Гарри и Меган сидели рядом на трибуне, а после игры ушли, держась за руки.





Несмотря на то, что принц Гарри официально объявил Меган Маркл своей девушкой еще в прошлом году, и даже познакомил ее с бабушкой, королевой Елизаветой II, до сих пор они не появлялись вместе на официальных мероприятиях.





Меган Маркл 35 лет, она на 3 года старше Гарри. Популярность ей принесла роль в сериале «Форс-мажоры» (Suits).



