Следующий Jaguar F-Type станет гибридом

Jaguar не намерен отказываться от спорткаров, но он станет оснащать их более продвинутыми силовыми установками.

Jaguar F-Type второго поколения станет гибридом. Об этом сообщает Automotive News. Шеф-дизайнер бренда Ян Каллум заявил изданию, что Jaguar не намерен отказываться от спорткаров, но он станет оснащать их более продвинутыми силовыми установками.





Jaguar F-Type в кузове родстер продается с 2013 года, в кузове купе – с 2014-го. Осенью прошлого года Ян Каллум говорил на автосалоне в Лос-Анджелесе, что следующий F-Type может получить среднемоторную компоновку с ДВС или даже стать чистым электромобилем, однако на тот момент никакие конкретные решения относительно будущего этой модели не были приняты.





Нынешней осенью на автосалоне во Франкфурте гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет объявил, что с 2020 года все новые модели обеих британских марок будут иметь версии с электрическим приводом. Учитывая возраст F-Type, его новое поколение должно выйти как раз в конце десятилетия.



