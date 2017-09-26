Работодателей Казахстана заставили погасить долг по зарплате в 2,28 млрд тенге
26 сентября 2017, 14:26
В настоящее время работа по выявлению нарушений по задолженности зарплаты продолжается.
Госинспекторами труда выявлена задолженность по заработной плате перед 20 тыс. работниками на сумму более 2,65 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.
«По состоянию на 21 сентября 2017 году государственными инспекторами труда в 1194 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 20 тыс. работниками на сумму более 2,65 млрд тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 1051 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 145,1 млн тенге», - говорится в сообщении.
Указывается, что в результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по зарплате, защищены права более 17 тысяч работников, которым выплачено 2,28 млрд тенге.
В настоящее время работа по выявлению нарушений по задолженности зарплаты продолжается.
Фото: Today.kz
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