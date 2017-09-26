Mercedes раскрыл дизайн нового Sprinter
26 сентября 2017, 14:32
В отличие от предшественника, который делился платформой с Volkswagen Crafter, новый Sprinter – это отдельная разработка Mercedes.
Накануне открытия первой североамериканской выставки коммерческого транспорта (North American Commercial Vehicle Show) компания Mercedes-Benz Vans опубликовала тизерное изображение фургона Sprinter нового, третьего поколения. Будущая серийная модель отчасти напоминает прошлогодний концепт Vision Van.
В отличие от предшественника, который делился платформой с Volkswagen Crafter, новый Sprinter – это отдельная разработка Mercedes. Производство модели для американского рынка перенесут из Германии в США, на строящийся сейчас завод в Северном Чарльстоне. При этом для Европы фургон по-прежнему будут собирать в Дюссельдорфе и Людвигсфельде.
Mercedes-Benz Vans пока не раскрыла подробностей, ограничившись обещанием, что новый Sprinter получит множество систем помощи водителю и сетевых сервисов и будет предлагаться в «значительно расширенном диапазоне вариантов». Все детали обнародуют в ближайшие месяцы, а уже в первой половине 2018 года модель появится на европейском рынке.
Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879965-6da74a5ea053d9dcaa08e1d202de0b42
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...