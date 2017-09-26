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Mercedes раскрыл дизайн нового Sprinter

26 сентября 2017, 14:32

В отличие от предшественника, который делился платформой с Volkswagen Crafter, новый Sprinter – это отдельная разработка Mercedes.

Накануне открытия первой североамериканской выставки коммерческого транспорта (North American Commercial Vehicle Show) компания Mercedes-Benz Vans опубликовала тизерное изображение фургона Sprinter нового, третьего поколения. Будущая серийная модель отчасти напоминает прошлогодний концепт Vision Van.

В отличие от предшественника, который делился платформой с Volkswagen Crafter, новый Sprinter – это отдельная разработка Mercedes. Производство модели для американского рынка перенесут из Германии в США, на строящийся сейчас завод в Северном Чарльстоне. При этом для Европы фургон по-прежнему будут собирать в Дюссельдорфе и Людвигсфельде.

Mercedes-Benz Vans пока не раскрыла подробностей, ограничившись обещанием, что новый Sprinter получит множество систем помощи водителю и сетевых сервисов и будет предлагаться в «значительно расширенном диапазоне вариантов». Все детали обнародуют в ближайшие месяцы, а уже в первой половине 2018 года модель появится на европейском рынке.

Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes

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