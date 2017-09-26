В Костанае инженер "КТЖ-Грузовые перевозки" обвиняется в получении взятки

В суд №2 города Костаная поступило уголовное дело в отношении Ж., 1981 года рождения, назначенного на должность главного инженера филиала акционерного общества «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Костанайское отделение ГП» по ст.366 ч.2 УК РК ( получение взятки, то есть получение лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функции, в виде денег для себя за общее покровительство, совершенное в значительном размере).





По материалам дела, в первых числах июля текущего года Ж., являясь одним из руководителей Костанайского отделения ГП, достоверно зная о том что, ТОО «Е» в лице его представителя Т. предоставляет собственникам грузовых вагонов услуги по ремонту неисправных запасных частей грузовых вагонов и его предпринимательская деятельность напрямую зависит от сроков выдачи и приема работниками Костанайского отделения ГП неисправных запасных частей грузовых вагонов, предложил Т. передать ему взятку в сумме 500 тысяч тенге, за общее покровительство в его предпринимательской деятельности.





27 июля текущего года Т., осознавая, что действия Ж. являются противоправными, не желая способствовать ему в получении взятки, добровольно обратился с письменным заявлением в органы антикоррупционной службы для привлечения к уголовной ответственности последнего.





27 июля текущего года около 13.00 часов на территории прилегающей к одному из домов по ул.Мауленова в г.Костанае, Ж. умышлено, из корыстных побуждений, достоверно осознавая противоправность своих преступных действий получил от Т. взятку в виде денег в сумме 500 тысяч тенге, после чего был задержан с поличным сотрудниками антикоррупционной службы Костанайской области.



