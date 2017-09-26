Новый Бундестаг будет обходиться жителям ФРГ на €75 млн в год больше, чем предыдущий

Немецкие эксперты и политологи неоднократно высказывали опасения относительно того, что новый Бундестаг будет гораздо больших размеров, чем прежде. Это связано с особенностями германской модели выборов, которая предполагает выделение дополнительных мандатов

В новом Бундестаге депутатов еще больше - 709. Соответственно, вырастут и расходы, связанные с его деятельностью. Согласно расчетам Ассоциации налогоплательщиков ФРГ (BdSt), ежегодно парламент будет обходиться налогоплательщику дополнительно как минимум в €75 млн.





Эксперты ожидают, что траты только в 2018 году составят в общей сложности €517 млн. При нормальном размере в 598 депутатов Бундестаг стоил бы государству €442 млн в год. В расчет берутся, помимо зарплат депутатов, в том числе расходы по содержанию сотрудников в их бюро, материальные затраты и другие.





"К сожалению, мои опасения оправдались: сейчас у нас Бундестаг размера XXL", - отметил в интервью медийной группе Funke глава BdSt Райнер Хольцнагель. По его мнению, представленные в парламенте фракции должны немедленно обсудить вопрос внесения поправок в избирательное право, которые бы позволили впредь не допустить увеличения числа депутатских мандатов. "Наши предложения и требования уже представлены, они актуальны, как никогда прежде - 500 парламентариев вполне достаточно", - считает Хольцнагель.



