Новый Бундестаг будет обходиться жителям ФРГ на €75 млн в год больше, чем предыдущий
26 сентября 2017, 15:34
Увеличение расходов связано с ростом числа депутатов.
Немецкие эксперты и политологи неоднократно высказывали опасения относительно того, что новый Бундестаг будет гораздо больших размеров, чем прежде. Это связано с особенностями германской модели выборов, которая предполагает выделение дополнительных мандатов, передает ТАСС.
По умолчанию парламент, согласно закону о выборах, должен состоять из 598 депутатов. Но Бундестаг 15-го созыва, например, насчитывал 603 депутата, 16-го созыва - 614, 17-го - 622 и, наконец, предыдущего, 18-го созыва, - 631.
В новом Бундестаге депутатов еще больше - 709. Соответственно, вырастут и расходы, связанные с его деятельностью. Согласно расчетам Ассоциации налогоплательщиков ФРГ (BdSt), ежегодно парламент будет обходиться налогоплательщику дополнительно как минимум в €75 млн.
Эксперты ожидают, что траты только в 2018 году составят в общей сложности €517 млн. При нормальном размере в 598 депутатов Бундестаг стоил бы государству €442 млн в год. В расчет берутся, помимо зарплат депутатов, в том числе расходы по содержанию сотрудников в их бюро, материальные затраты и другие.
"К сожалению, мои опасения оправдались: сейчас у нас Бундестаг размера XXL", - отметил в интервью медийной группе Funke глава BdSt Райнер Хольцнагель. По его мнению, представленные в парламенте фракции должны немедленно обсудить вопрос внесения поправок в избирательное право, которые бы позволили впредь не допустить увеличения числа депутатских мандатов. "Наши предложения и требования уже представлены, они актуальны, как никогда прежде - 500 парламентариев вполне достаточно", - считает Хольцнагель.
Фото с сайта hvylya.net
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