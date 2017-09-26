Сенаторы призвали навести порядок в субсидировании сельского хозяйства

Большинство сельхозтоваропроизводителей зачастую не ведают о нововведениях по налогообложению, субсидированию, что в итоге приводит к их недовольству в отношении принимаемых государственных мер.

В Костанае состоялось выездное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента по вопросам субсидирования субъектов агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





Открывая заседание, председатель Комитета Женис Нургалиев напомнил, что Глава государства Нурсултан Назарбаев в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» заявил о необходимости превратить аграрный сектор в новый драйвер экономики.





Ж. Нургалиев проанализировал ситуацию в отрасли. По его словам, большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей зачастую не ведают о нововведениях по налогообложению, субсидированию, что в конечном итоге приводит к их недовольству в отношении принимаемых государственных мер.





Причиной такой ситуации, как подчеркнул сенатор, является отсутствие налаженной работы по разъяснению законодательства профильного министерства с соответствующими структурами местных органов власти.





На заседании были названы проблемы, которые поднимают аграрии на встречах с депутатами Сената в регионах. В частности, представители сельскохозяйственных кооперативов указывают на недоработки по вопросам их субсидирования и налогообложения. В данном случае, как считает Ж. Нургалиев, необходима широкая разъяснительная работа, как органов сельского хозяйства, так и налоговиков.





Перед участниками заседания выступили заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов, первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, представители государственных органов, руководители сельскохозяйственных предприятий. В мероприятии приняли участие сенаторы Ансар Мусаханов, Бекмырза Еламанов, Мухтар Жумагазиев, Дуйсенгазы Мусин, Абдалы Нуралиев.





Завершая мероприятие, руководитель сенатского Комитета Ж. Нургалиев выразил уверенность, что прозвучавшие предложения будут использованы в работе Парламента и министерства сельского хозяйства.





В рамках поездки состоялась встреча парламентариев с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым, который поделился планами развития региона. По его словам, нынешний год оказался плодотворным для сельского хозяйства. В ходе завершающейся уборочной кампании собрано около 5 миллионов тонн пшеницы. Большие перспективы открываются в связи с модернизацией и открытием новых перерабатывающих мощностей.









Депутаты совершили поездку в город Рудный, где ознакомились с работой птицефабрики ТОО «Жас Канат – 2006». Руководитель предприятия Кайрат Маишев рассказал о развитии мощностей, обеспечивающих выпуск экологически чистого куриного яйца и мяса. В рамках проекта по модернизации здесь установлено технологическое оборудование ведущих европейских компаний, что позволило значительно увеличить поголовье птиц, повысить производительность труда и создать новые рабочие места.





Также парламентарии осмотрели один из карьеров АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение».





В ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова парламентарии рассмотрели вопросы внедрения научных достижений и инноваций в сельскохозяйственное производство. Особое внимание уделено перспективам Агротехнологического хаба, созданного на базе университета.







