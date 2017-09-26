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"Как детский велосипед": Кадыров восхитился белорусскими "МАЗами"

26 сентября 2017, 16:21

Он подчеркнул, что "глубоко заблуждаются те, кто до сих пор думает, что МАЗ до сих пор собирает только "Буйволы" и "Медведи".

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о посещении Минского автомобильного завода и поделился впечатлениями от ходовых и технических испытаний спецмашин "МАЗ", управление которыми он сравнил с детским велосипедом, передает РИА Новости.

Кадыров написал в соцсети Instagram, что в ходе визита в Белоруссию посетил Минский автомобильный завод. Он сообщил, что руководство завода ознакомило его с большим количеством техники, и подчеркнул, что "глубоко заблуждаются те, кто до сих пор думает, что МАЗ до сих пор собирает только "Буйволы" и "Медведи".

"Я имел удовольствие провести ходовые и технические испытания спецмашин "МАЗ"! Вот это класс! Этот монстр слушается водителя как детский велосипед. Лёгок в управлении, шикарный дизайн, удобный салон", — написал Кадыров в Instagram.

Дорогие друзья! В ходе визита в Беларусь ???????? я получил прекрасную возможность посетить Минский автомобильный завод ????????. На меня это произвело впечатление. Руководство завода ознакомило с многочисленной техникой, производимой объединением. Глубоко заблуждаются те, кто до сих пор думает, что МАЗ до сих пор собирает только "Буйволы" и "Медведи". Очень даже широкий ряд автомобилей от городских до машин, способных перевозить многие десятки тонн грузов. Я имел удовольствие провести ходовые и технические испытания спецмашин @minskautomobileplant "МАЗ"! Вот это класс! Этот монстр слушается водителя, как детский велосипед. Лёгок в управлении, шикарный дизайн, удобный салон! В общем, вы сами можете по ролику судить, что за кайф! Конечно, не это главное для моего визита на завод. Мы ознакомились с продукцией, обсудили детали сотрудничества. Выбор техники и условия приобретения дают возможность для налаживания взаимовыгодных связей! #Кадыров #Россия #Чечня #Минск #МАЗ

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 26 2017 в 12:25 PDT


Глава Чечни подчеркнул, что испытания спецмашин не являлись главной целью его визита на завод. В ходе поездки обсуждались детали сотрудничества. "Выбор техники и условия приобретения дают возможность для налаживания взаимовыгодных связей" — отметил он.

Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь

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