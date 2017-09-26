"Как детский велосипед": Кадыров восхитился белорусскими "МАЗами"

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о посещении Минского автомобильного завода и поделился впечатлениями от ходовых и технических испытаний спецмашин "МАЗ", управление которыми он сравнил с детским велосипедом,

Кадыров написал в соцсети Instagram, что в ходе визита в Белоруссию посетил Минский автомобильный завод. Он сообщил, что руководство завода ознакомило его с большим количеством техники, и подчеркнул, что "глубоко заблуждаются те, кто до сих пор думает, что МАЗ до сих пор собирает только "Буйволы" и "Медведи".





"Я имел удовольствие провести ходовые и технические испытания спецмашин "МАЗ"! Вот это класс! Этот монстр слушается водителя как детский велосипед. Лёгок в управлении, шикарный дизайн, удобный салон", — написал Кадыров в Instagram.







