Дорогу в районе «Алтын Орды» начнут расширять в ноябре

Без малого 4 километра трассы «Алматы — Бишкек» сделают десятиполосными. Жителям окрестных микрорайонов и населённых пунктов неудобства, связанные с выполнением работ, придётся терпеть два года.

Проект предусматривает:





— расширение трассы до 10 полос (по 5 в обоих направлениях);

— строительство разворотной эстакады по типу подковы в районе пересечения Райымбека с улицей «Квартал КазМиС» — одного из выездов из посёлка Теректы;

— разворотное кольцо с эстакадой на выезде из посёлка Абай;

— подземный тоннель под трассой для выезда из микрорайона «Асыл Арман» (для выезда на восток);

— несколько надземных пешеходных переходов в районе ТЦ «Апорт», ТЦ «Алтын Орда», «Асыл Армана» и посёлка Райымбек.





Все существующие левые повороты на реконструируемом участке перекроют, оставив автомобилистам возможность разворачиваться лишь на развязках. Завершить реконструкцию планируется в 2019 году, сообщает kolesa.kz













Кто станет генеральным подрядчиком реконструкции трассы, решится 29 сентября. Месяц уйдёт на подготовку техники, и в первых числах ноября 2017 года отрезок дороги «Алматы-Бишкек» протяжённостью 3.86 км начнут реконструировать.