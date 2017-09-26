Борцы, тренеры и зрители устроили массовую драку на турнире в Краснодаре

26 сентября 2017, 16:34

Во время одной схватки произошла драка, в которой приняли участие тренеры, спортсмены и зрители.

В Краснодаре состоялся турнир по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова, в котором приняли участие свыше 200 спортсменов со всех регионов России, а также Казахстана, пишет sovsport.ru.

Во время одной схватки произошла драка, в которой приняли участие тренеры, спортсмены и зрители.

Нынешний турнир проводится среди юниоров, и собрал всех сильнейших борцов спортивного резерва, многие из которых достойно представляют Россию на первенствах Европы и мира.

Бесик Кудухов - двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира. Кудухов погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года под Армавиром. Спортсмену было 27 лет.

Источник: «Советский спорт»


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код