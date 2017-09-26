Психопаты предпочитают слушать музыку в жанрах хип-хоп и R&B

Найдена связь между психопатией и любовью к рэпу.

Такую теорию выдвинули ученые Нью-Йоркского университета, сообщает The Guardian во вторник, 26 сентября, передает передает Lenta.ru





Специалисты провели исследование с участием 200 добровольцев — им проиграли 260 композиций различных жанров. В ходе эксперимента выяснилось, что опрошенные, проявлявшие больше всего признаков психопатологического синдрома, оказались поклонниками песни Lose Yorself рэпера Эминема и трека No Diggity R&B-коллектива Blackstreet.





Ученые подчеркнули, что результаты исследования — предварительные. Сотрудники университета планируют проверить свои находки в более масштабном эксперименте, в котором примут участие тысячи людей с различными психическими расстройствами.





Отмечается, что меньше всего признаков психопатии было у фанатов песни My Sharona рок-группы The Knack и композиции Titanium поп-исполнительницы Sia и диджея Дэвида Гетты.





Если предположение подтвердится, психические отклонения можно будет обнаружить, изучив плейлист человека, заявили исследователи.





Ранее в сентябре австрийские психологи выяснили, что прослушивание музыки повышает привлекательность мужчин в глазах женщин.





В конце июля хип-хоп стал самым любимым музыкальным жанром у слушателей из США, впервые в истории побив по популярности рок.



